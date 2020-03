Solidaritéit gëtt zu Lëtzebuerg ëmmer grouss geschriwwen, virun allem an dësen ongewëssen Zäiten.

Mir hunn zu Lëtzebuerg entretemps iwwer 80 Coronavirus-Fäll. Mir sinn do ukomm, wou et ufänkt, kritesch ze ginn a sinn an enger Situatioun, déi mer nach ni haten. De Virus ass do, mä d'Solidaritéit och.

Ganz spontan hu sech sëllege Gruppe vu private Leit gegrënnt, déi vulnerabele Persounen ënnert d'Äerm gräife wëllen a Support offréieren. Sief et, fir eng Ordonnance sichen ze goen oder mam Hond erauszegoen. Och mir versichen, d'Leit dobaussen z'ënnerstëtzen a bidden hinnen eng Plattform, esouwuel um Radio, wéi och op RTL.lu. Dir kënnt entweder Initiative virstellen, e Wonschlidd spillen oder Famill oder Frënn gréissen, déi een den Ament net besichen dierf.

Dir kënnt eis Är Aktioun oder Äre Wonsch eramelle via:

- Repondeur 1333

- Texter a Sproochnoriichten iwwer WhatsApp (621 666 555)

- Email op d'Adress solidariteit@rtl.lu

Plattform Ican.lu





Ican.lu ass eng Plattform, déi sou vill wéi méiglech Initiativë rassembléiert, déi sech solidaresch fir d'Residenten zu Lëtzebuerg an der Groussregioun weisen an och asetze wëllen.

De But vun dëser Plattform ass et, fir de Leit, déi d'Hëllef an dësen Zäite brauchen, eng Partie Service vu verschiddenen Associatiounen oder Privatpersounen unzebidden. Ze bemierken ass hei, dass net all Service gratis ass, well verschidde Betriber hir Leit bezuele mussen. Servicer déi heirënner fale sinn:

- Hëllef bei Akeef an d'Liwwerung virun d'Dier

- Vente vun Desinfektiounsmëttel

- Aner Déngschtleeschtungen, dat natierlech ëmmer am Kader vun hygienesche Standarden

Hei de komplette Communiqué vun Ican.lu

Ican.lu est une plate-forme de mise en relation des initiatives pouvant permettre aux résidents du Luxembourg et de la grande région d’exprimer leur solidarité pendant la pandémie de Coronavirus.

Entre les risques de contamination et les directives nous enjoignant légitimement à modifier nos relations aux autres, notre quotidien s’en trouve profondément modifié pour plusieurs semaines.

Dans ces moments très particuliers l’entraide et la solidarité redeviennent des valeurs fortes.

C’est pourquoi le but de ce site est de permettre aux initiatives provenant de sociétés comme de particuliers de bonne volonté de proposer ou de partager des gestes d’entraide, comme par exemple:

Aide aux courses et livraisons à domiciles ;

Vente (honnête) de solutions hydro-alcoliques ;

Et toutes autres initiatives d’entraide ;

Le tout bien entendu dans le respect de normes sanitaires strictes

Nous relayerons ces initiatives sur notre site et sur les réseaux sociaux pour leur donner plus d’amplitude. Nous contrôlerons bien-sûr le sérieux de ces propositions pour ne sélectionner que les plus sincères et nous ne pourrions être tenus pour responsable de l’avidité ou de l’opportunisme des plus mal intentionnés.

Notez bien que ces services ne sont pas forcement gratuits, ils dépendront également du coût de revient des entreprises qui auraient à rémunérer les personnels qui pourraient être engagés dans ces missions. Pour notre part nous veillerons qu’il n’y ait pas d’abus même s’il est normal que certaines de ces transactions soient par nature payantes.

Aner Intiativen

Nom Motto #AllDagengBA a getrei zum Scoutsgesetz - 5. E Scout léisst keen am Stach.- , hunn d’Scoute vun der FNEL geduecht et wier ubruecht, sech als Scouten an den Déngscht vun der Gesellschaft an virun allem hire vulnerabelsten Leit ze stellen. Uechtert dat ganzt Land verdeelt, hu Gruppe sech ugebueden, fir mat klengen Aktiounen, de Leit ënnert d’Äerm ze gräifen, dëst selbstverständlech benevole.

D’FNEL Scouten proposéieren kleng Ënnerstëtzungen wéi z.b.:

• Akafen goen,

• Mam Hond eraus goen,

• Op d’Post goen, Bank, Apdikt, etc.

Iwwert en zentraliséierten Opruff kënnen déi bedierfteg Leit sech op enger Telefonshotline oder per Mail mellen.

Tél: 27 400 496

Mail: ba@fnel.lu

D’Hotline an d‘Mailadress si vun e Sonndeg mëttes um 14 Auer fonctionell. Duerno all Dag vun 9 bis 17 Auer.

Och d'LGS, Lëtzebuerger Guiden a Scouten, bidden eng "Bonne Action" un, fir z.B. beim Akafen ze hëllefen oder Medikamenter an d'Apdikt siche ze goen. Weider Informatiounen doriwwer fënnt een hei.

Och LGS Groussbus huet an engem Schreiwes matgedeelt, dass si hëllefe wëllen, genee sou wéi d'LGS vun Ettelbréck hunn an deem Kader e Communiqué erausginn.

Och d'LGS St. Pirmin vum Séi proposéiert a Collaboratioun mat der Gemeng Esch/Sauer fir den eelere Matbierger an de vulnerabele Leit ënnert d'Ärem ze gräife bei Akeef a Livraisounen. Kontakter sinn déi heiten: Charel Elsen: 661 819 524 oder Yves Recker: 691 993 918

GoldenMe Luxembourg ass ee Projet vu Leit, déi sech engagéieren, fir eise méi eelere Matbierger ze hëllefen. Si hu sech dës einfach Aktioun ausgeduecht, fir datt déi méi Vulnerabel an dësen Zäite wëssen, datt se net eleng sinn.

De Jacques Glodt, dee scho wärend dem Tornado extrem aktiv war, huet nees eng flott Initiativ gestart. En huet och e Formulaire opgesat, deen een als Noper ausfëlle kann a verdeele soll u Leit, déi et brauchen.

D'Grënner vum Facebook-Grupp Lorentzweiler wëlle vun hirer Säit profitéieren, fir eng Lëscht mat Fräiwëllegen opzebauen, fir deene Leit ze hëllefen, déi entweder wéinst hirem héijen Alter oder gesondheetlecher Virgeschicht net sollen akafe goen oder doheem a Quarantän sëtzen.

De Sebastiaan van den Heuvel huet de Grupp Volunteer help against Corona - Luxembourg gegrënnt. Zil och hei ass eng gemeinsam Grupp fir d'Leit, déi Hëllef brauchen.

Eng aner Facebook-Säit, déi um Samschdeg gegrënnt gouf, heescht Corona-Virus-Hëllef-Lëtzebuerg.

Et ginn awer och privat Initiativen, wéi déi vum Jacquie Linden.

Zu Temmels an Däitschland huet d'Famill vum Michèle Lentz hir Hëllef ugebueden.

Och ënnert den Expats ass d'Solidaritéit grouss. Eng vun den éischte Gruppen, déi op Facebook gegrënnt gouf, heescht Luxembourg Coronavirus Support Group.

Donieft gëtt et op Facebook e weidere Grupp vun Expats, dee sech och solidaresch weist. Dësen heescht Luxembourg Expats COVID Community.

De Mark Kitchell benotzt Reddit als Plattform, fir Informatiounen ze sammelen an auszetauschen.

De Grupp "Zesummen staark" op Facebook, do si lauter Leit wéi z.b. Schouljofferen, déi proposéiere Kanner ze versuergen an hinne mat den Aufgaben ze hëllefen, Éducatricen, déi Kanner bei sech doheem wëlle versuergen a se beschäftegen

An der Gemeng Stengefort gëtt et och eng Aktioun fir de Leit, déi Hëllef brauchen, ënnert d'Äerm ze gräifen.

Genee sou stellt sech d’Gemengeverwaltung vu Géisdref bereet an organiséiert e Service fir akafen ze goen, sief et Liewensmëttel, Medikamenter oder aner Saachen déi dringend gebraucht ginn. Dëst gëllt fir eeler Leit, Persounen déi gesondheetlech Problemer hunn, elengerzéiend Persounen oder fir Leit, déi keng Méiglechkeet hunn, fir sech ze deplacéieren.

Käschte fir d’Akeef gi vun der Gemeng virgestreckt an dir kritt dono eng Rechnung geschéckt. Dir kënnt dëse Service ënnert folgender Nummer ufroen:

Gemeng Géisdref: Tel. 83 92 70 respektiv iwwert e-mail : commune@goesdorf.lu. Wa Leit bereet sinn, fir eng Hand mat unzepaken, da mellt Iech w.e.g ënnert der Nummer 691 95 76 32.

Och d'Gemeng Suessem huet eng Partie Informatiounen iwwert de Coronavirus fir hir Bierger zesummegedroen. Dorënner wichteg Rotschléi an och alleguerten Evenementer, déi annuléiert goufen. Donieft huet d'Gemeng, zesumme mat de Service Senior+ d'Aktioun Solidaritéit+ an d’Liewe geruff, fir eisen eeleren a vulnerabele Matbierger bei Kommissiounen oder Spadséiergäng mam Hond am Alldag ënnert d’Äerm ze gräifen. Hei ginn et weider Informatiounen dozou:

Solidaritéit +

Am Käldall hu sech e puer Leit zesumme gedoen, fir hir Hëllef unzebidden.

Och zu Mäerzeg gëtt eng Initiativ fir ze hëllefen, déi sech via Facebook regroupéiert.

Zu Schëffleng kann een sech als Persoun iwwer 65 Joer beim CIGL Schifflange mellen, fir Kommissioune gemaach ze kréien. Melle kann een sech um 53 24 39 1.

Immopartner Sandweiler wëll a ka fir déi méi eeler Matbierger an déi méi vulnerabel Leit eng Hand upaken. Den éischte Kontakt ass scho mat der Gemeng gemaach. Schéckt eng Email (sandweiler@immopartner.lu), SMS oder rufft un (621 562 272).

Gemeng Préizerdaul start a Collaboratioun mat der Maison Relais eng Aktioun, fir eeleren a vulnérable Leit hier Kommissiounen ze machen.

Genee sou bitt och d'Gemeng Mäertert, d'Gemeng Reckeng op der Mess an d'Gemeng Déifferdeng esou Leit Hëllef un.

D'Gemeng Leideleng deelt mat, dass d'Repas sur roues op Demande un all Persoun iwwer 60 Joer oder u vulnerabel Persounen ausgeliwwert.

Déi lescht Informatiounen iwwert de Coronavirus fënnt een um Site vun der Santé. Wann Dir Hëllef ubitt, denkt un Är eege Sécherheet an Hygiène.

An der Gemeng Péiteng kënne vulnerabel Leit Hëllef beim Emergency Volunteer Aid Team froen. Si maache fir eeler a krank Leit d'Kommissiounen, gi fir si an d'Apdikten oder féiere se bei den Dokter.

Den Helpgroup Coronavirus huet als Zil fir wichteg Informatiounen iwwert de Virus ze deelen. Esou ass kann een d’Covid19-Situatioun zu Lëtzebuerg richteg anzeschätzen an och fir en Iwwerbléck vun den Decisiounen an eisen Nopeschlänner kréien, déi en Impakt op Lëtzebuerg an den nächste Woche kéinten hunn.

De Literaturvermëttler Jérôme Jaminet huet nieft eegene Bicher och Buchspenden, ënner anerem vu Lëtzebuerger Auteuren, gesammelt a proposéiert fir se, haaptsächlech un eeler a vulnerabel Leit, an d’Haus ze liwweren. Wie bei der Aktioun matmaache wëll a flott Bicher ze verschenken huet, kann sech iwwert d’Facebooksäit "Der kritische Blick" mellen, oder eng Mail un j.jaminet@gmx.de schécken. Dat gëllt natierlech och fir eeler a vulnerabel Leit, déi net méi genuch ze liesen hunn, an déi sech op dësem Wee also och eppes wënsche kënnen.

Op Facebook huet sech elo e Grupp fir Studenten a Persounen, déi an der aktueller Situatioun de Primaner am Land sou gutt wéi méiglech wëllen hëllefen. Studenten hëllefe Primaner heescht dëse Grupp.

D'Kultur-Redaktioun vun RTL versuergt Iech dann och mat Fudder fir Kapp, Häerz a Gemitt, dat ma der Rubrik "Kultur fir doheem". Sief et Musek, Literatur oder soss e Beräich an der Kultur, eis Redaktioun hält Iech doheem um neiste Stand.

Den Entspanungspädagog Christian Berrend bitt gratis Online Consultatioune un, fir Leit, déi am Gesondheets- a Fleegesecteur schaffen, respektiv a Supermarchéen.

Dir wësst vun aner Initiativen? Schéckt eis eng Email op solidariteit@rtl.lu

Wann Dir als Privatpersoun elo och eng Hëllef ubidde wëllt, da maacht dat wgl. via eng vun de schonn existéierenden Initiativen oder kommentéiert ënnert dësem Artikel. Mir kënne schlecht elo Nimm vu Privatpersounen hei verëffentlechen, déi och hëllefe wëllen, ouni dobäi och Emailadressen oder Telefonsnummeren unzeginn. Merci fir Äert Versteesdemech.