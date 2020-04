Wat maachen, wann een an der Isolatioun sëtzt a genuch Zäit huet? Et entwërft een T-Shirten ëm d'Thema Coronavirus a spent den Erléis fir e gudden Zweck.

Dat huet sech och de Responsabel vu "Roudbréck" geduecht. Den Emmanuel Simon ass de Moment an der Tierkei an der Isolatioun, zanter 3 Wochen. Vun do aus verfollegt hien och d'Nouvellen hei am Land, ass besuergt, wëll sech engagéieren.

Mat senger Start-up an Onlinebuttek fir organesch a fair produzéiert Gezei a Gadgeten promouvéiert Roudbréck d'Lëtzebuerger Sprooch, dat Ganzt mat Witz a Satir. An der Isolatioun koum dunn d'Iddi, sech kreativ mam Coronavirus auserneenzesetzen. Doraus ass déi nei Kollektioun mam Numm "Solidaritéit" entstanen. Den Erléis dovu geet integral u Médecins sans Frontières, déi sech fir déi Leit asetzen, déi a Krisegebidder sinn a keen Accès zu enger uerdentlecher medezinescher Versuergung hunn.

Dës T-Shirten a Gadgeten appelléieren un d'Solidaritéit a sollen d'Leit zu méi Zesummenhalt an dësen Zäiten animéieren. Besonnesch awer soll mat de Messagen op den T-Shirten, mam Hannergrond vun der Spendenaktioun, dat medezinescht Personal Merci gesot kréien, fir hiert Engagement.

Bannent just 10 Deeg nom Lancement vun der "Solidaritéit"-Kollektioun koume schonn 950 Euro zesummen.