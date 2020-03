An Zäiten, déi duerch d'Corona-Kris fir jiddwereen aussergewéinlech sinn, huet sech de Grand-Duc u säi Vollek geriicht.

"Lëtzebuerg ass an enger exzeptioneller Situatioun duerch d'Epidemie vum Coronavirus", dee Saz gouf dacks déi lescht Stonnen an Deeg vu Ministere widderholl. Et ass e Saz verbonnen och ëmmer mat engem Appell u Solidaritéit an d'Anhale vun de Preventiounsmesuren.

Och de Staatschef huet sech e Méindeg den Owend u säi Vollek adresséiert. Ee Message an Zäiten, déi fir jiddwereen aussergewéinlech sinn a wou um sozial an tëschemënschleche Plang näischt méi sou ass wéi gewinnt.

De Message vum Grand-Duc

Léif Matbierger,

Ech adresséiere mech haut un Iech an engem Moment, wou d’Liewen zu Lëtzebuerg huet misse gedrosselt ginn.

D’Regierung huet Mesuren decidéiert, wéi et se an eisem Land an de leschte Joerzéngten net gouf.

Et sinn Decisiounen, déi wäit ginn an e groussen Afloss op dat alldeeglecht Liewen hunn. Et sinn Decisiounen, déi ganz bestëmmt net einfach, awer immens wichteg a richteg sinn.

Et ass elo de Moment, an deem eis national Solidaritéit gefuerdert ass an ech maachen en Appell u jiddereen, d’Situatioun eescht ze huelen an déi Mesuren a Recommandatiounen och ze suivéieren.

Mir wëssen, dass de Virus, deen d’Welt den Ament paralyséiert, ganz geféierlech ka si fir vulnerabel Persounen. Et ass essentiell, dass mer et fäerdeg bréngen, d’Verbreede vum Coronavirus ze limitéieren a virun allem dofir ze suergen, dass esou mann ewéi méiglech Mënsche sech op ee Coup infizéieren.

Jidderee vun eis huet do eng grouss Verantwortung.

Respektéiert deemno onbedéngt déi generell Reegele vun Hygiène a verhaalt Iech deementspriechend.

D’Regierung an déi verschidden Autoritéiten evaluéiere permanent déi aktuell Situatioun an d’Mesurë ginn ugepasst, wann et néideg an noutwenneg ass. Et ass e besonneschen Effort vun eisem Gesondheets- a Fleegepersonal gefuerdert a si leeschten eng aussergewéinlech Aarbecht.

Ech wëll besonnesch hinnen haut och mäin déifste Respekt ausdrécken an hinne Merci soe fir hir wäertvoll Aarbecht an hiren onermiddlechen Asaz.

Ech sinn och dankbar fir déi Solidaritéit an der Populatioun an déi vill Initiativen, déi sech spontan forméiert hunn, fir een deem aneren ze hëllefen, a besonnesch fir déi méi vulnerabel Persounen ze schützen.

An dësen Deeg a Woche sinn ech, zesumme mat der Grande-Duchesse an eiser ganzer Famill, mat ganzem Häerz bei Iech, fir mat Iech zesummen duerch déi schwéier Zäit ze goen.

Merci an eis all vill Courage.