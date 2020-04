D'Zäit, wou d'Schoulen zou sinn, gëtt no der Ouschtervakanz also nach ëm zwou Wochen verlängert, bis (lo mol) de 4. Mee nees sollen d'Coursen ufänken.

Eng laang Zäit, an där virtuell Schoul gehalen a geléiert gëtt - e Konzept vu "Léieren Doheem", dat gutt vun Enseignanten an Elteren ugeholl an ëmgesat gouf.

Op d'mannst seet dat e Sondage vum Educatiounsministère, un deem bannent 2 Deeg eng ronn 17.000 Leit matgemaach hunn; dëst waren eng 4.200 Enseignanten a bal 13.000 Elteren.

LINK: Hei ass d'Schreiwes iwwer de Sondage

90% vun de Proffen an Enseignanten an der Grondschoul a bal genee sou vill Elteren (87%) soen an deem Sondage, datt si u sech d'Erausfuerderung vum Homeschooling gutt meeschteren.

13% vun den Elteren soten, datt si Schwieregkeete mam virtuelle Léieren hätten, sief dat aus Manktem un Zäit, Wëssen oder un dem néidegen informateschem Equipement.

Dem Sondage no schaffen d'Schüler an der Moyenne ronn 4 Stonnen den dag Doheem un Aufgaben, Widderhuelungen oder u neie Matièren; d'Elteren investéieren hirersäits eppes méi wéi 2 Stonnen an deen Exercice.

Ënnert den Enseignanten iwwerweit den Ekippegeescht: sou soen 56% vun hinnen, datt si sech an Ekippen preparéieren, organiséieren an hir Experienzen austauschen.

7.000 Commentairen a Suggestiounen kruten d'Responsabel aus dem Ministère via de Sondage, dës sollen an de Planning vun den nächste 4 Wochen Schoul Doheem afléissen.