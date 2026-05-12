RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Alter vun 101 JoerDen Holocaust-Iwwerliewenden Albrecht Weinberg ass gestuerwen

AFP, iwwersat vun RTL
Den Albrecht Weinberg hat zejoert an Däitschland fir Oprou gesuergt, wéi hien aus Protest géint e gemeinsame Vott vun der CDU/CSU an der AfD am Bundestag säi Bundesverdienstkreuz zeréckginn hat.
Update: 12.05.2026 18:08
Den Albrecht Weinberg op de Feierlechkeete fir säin 100. Gebuertsdag de 7. Mäerz 2025
Den Albrecht Weinberg op de Feierlechkeete fir säin 100. Gebuertsdag de 7. Mäerz 2025
© HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/dpa Picture-Alliance via AFP

Den Albrecht Weinberg ass dout. Den Holocaustiwwerliewende wier en Dënschdeg am Virmëtteg am Alter vun 101 Joer zu Leer an Däitschland "friddlech entschlof", sou seng Matbewunnerin Greta Dänekas géigeniwwer der Noriichtenagence AFP.

De Weinberg hat als Jugendleche wärend der NS-Zäit eng Rei Konzentratiouns- a Vernichtungslager, grad ewéi Doudesmärsch, iwwerlieft. Seng Elteren a vill aner Membere vu senger Famill goufe vun den Nationalsozialisten ëmbruecht.

Nom Enn vum Krich ass de Weinberg, deen an Ostfriesland zu Rhauderfehn bei Leer gebuer gouf, an d'USA op New York ausgewandert. 2012 ass hien zeréck an Däitschland komm an huet zanterdeem zu Leer gewunnt. Hien huet sech an de leschte ronn 14 Joer vu sengem Liewe besonnesch an der Erënnerungsaarbecht mat Jugendlechen engagéiert. Nodeems e Gesetzesprojet fir d'Verschäerfung vun der Migratiounspolitik am Januar zejoert mat de Stëmme vun CDU/CSU a vun der Afd am däitsche Bundestag gestëmmt gouf, huet den Albrecht Weinberg aus Protest virun dëser gemeinsamer Ofstëmmung mat der AfD säi Bundestverdienstkreuz zeréck ginn. Dës Decisioun hat fir Oprou an der däitscher politescher Ëffentlechkeet gesuergt. De Bundespresident Frank-Walter Steinmeier hat nach versicht, de Weinberg bei senger Decisioun ëmzestëmmen.

De Weinberg sot zu senger Decisioun, dass hien Angscht hätt, dass sech d'Geschicht géif widderhuelen. D'Erfarung, déi hien als Jugendleche gemaach hätt, wier ganz geféierlech a schrecklech fir hie gewiescht. A senger Autobiografie "Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm" huet hie beschriwwen, wéi ronn 40 vu senge Familljemembere vun den Nationalsozialisten ëmbruecht goufen. Hie selwer gouf mat 18 Joer an engem Véi-Waggon op Auschwitz deportéiert, wou hien Zwangsaarbecht huet misse leeschten. D'Enn vum zweete Weltkrich huet hien am Konzentratiounslager Bergen-Belsen erlieft, an engem Zoustand, deen hien als "méi dout ewéi lieweg" beschriwwen huet.

Am meeschte gelies
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Drogemilieu a Frankräich
Zwee Doudeger an dräi Blesséierter bei Schéisserei zu Nice
ESC-Stëmmung an Ambassade
Lëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (12. Mee) - Jasmine Pettinger
"Et däerf ee bei eis och eng aner Meenung hunn"
Video
Audio
25
Käschten a Milliardenhéicht
Ginn d'Prioritéite bei de groussen Defense-Projete richteg gesat?
Video
19
Weider News
Reproche vu Vergewaltegung
Paräisser Parquet fuerdert, d'Enquête am Fall Luc Besson nei opzemaachen
Déidleche Virfall um Fluchhafen zu Denver
Opname vun Iwwerwaachungskamerae weise Persoun op der Pist
Video
De Keir Starmer a seng Fra Victoria hunn de leschten Donneschdeg hir Stëmme bei de Lokalwalen ofginn.
Trotz schlechte Resultater bei Kommunalwalen
Brittesche Premier Keir Starmer gëtt net op a bleift op sengem Posten
Video
Kritik um brittesche Premier wiisst
Muss de Keir Starmer demissionéieren?
Video
TOPSHOT - A photograph taken from the southern area of Marjayoun shows trails of smoke during Israeli shelling on the outskirts of the village of Yohmor on May 10, 2026.
Méi wéi 2.800 Doudeger zanter Mäerz
Déidlech israeelesch Loftattacken op de Libanon ginn trotz Wafferou weider
Hanta-Virus
Croisièresschëff "MV Hondius" um Wee zréck Richtung Holland, drëtt Infektioun confirméiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.