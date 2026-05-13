RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Etüd vun der IGP iwwer Gewalt géint PolizistenD'Beamte sinn der Meenung, datt si méi dacks ugegraff ginn

Marc Hoscheid
Et fält awer op, datt den Androck vun de Policebeamten net vun de Statistike gedeckt gëtt. Bei der IGP geet een dowéinst dovun aus, datt vill Fäll guer net gemellt ginn.
Update: 13.05.2026 16:35
Police an der Stad
Police an der Stad
© Marc Hoscheid

Hëlt d'Gewalt géint Policebeamten zou? Där Fro ass d'Inspection générale de la Police an enger Etüd am Optrag vum Policeminister Léon Gloden nogaangen. D'Resultater goufen e Mëttwoch de Mëtteg an der zoustänneger Chamberkommissioun presentéiert an d'Äntwert fält gedeelt aus.

Etüd vun der IGP iwwer Gewalt géint Polizisten - Reportage Marc Hoscheid

Et gëtt nämlech eng Diskrepanz tëscht den Zuelen an der Perceptioun vun de Beamten. Reng statistesch gesinn ass d'Unzuel vun Outragen, Rebelliounen a Refusen, fir ze kooperéieren, am Fong net méi héich geklomme wéi d'Zuel vun den Awunner an deem selwechten Zäitraum. Ma vun de knapp 400 Policebeamten, deenen hir Äntwerten zeréckbehale goufen, ass awer eng grouss Majoritéit der Meenung, datt an deene leschte 5 Joer d'Verhältnis tëscht der Police an de Bierger generell méi schlecht ginn ass an och, datt d'Gewalt géint Beamten an d'Luucht gaangen ass. De Pascal Jann vun der IGP mat enger méiglecher Erklärung fir déi Diskrepanz:

"Et gëtt nämlech eng Déngschtvirschrëft vun der Police, déi beseet, datt, wann ee Polizist selwer Affer vun enger Strofdot gëtt, datt eng aner Déngschtstell muss geruff ginn, fir de Protokoll opzehuelen. Dat wéinst dem Prinzip vun der Onbefaangenheet. Dat heescht, do schéngen d'Polizisten och heiansdo ze zécken, d'Kolleege vun engem anere Kommissariat extra kommen ze loossen, fir dat opzehuelen."

Vill Beamte wieren och der Meenung, datt d'Täter souwisou net viru Geriicht kommen a bestrooft ginn. D'IGP huet dann och de juristesche Suivi kontrolléiert an do ass erauskomm, datt et a méi wéi der Hallschent vun de Fäll guer kee gëtt. Wann et ee gëtt, kéim et normalerweis awer och zu enger Strof.

Wat de Profil vun den Täter ugeet, fält op, datt et an éischter Linn Männer sinn an d'Unzuel vun Net-Residenten, jee no Infraktioun, tëscht 30 a 50 Prozent läit. Detailer iwwert d'Nationalitéit vun den Täter huet d'IGP iwwerdeems net. Hei gouf et ee klengt Scharmützel, wou den Inneminister Léon Gloden dem ADR-Deputéierten Tom Weidig ee rietsradikalen Discours virgeworf huet. Den Tom Weidig huet dem Minister doropshi reprochéiert, lénksradikal Positiounen ze iwwerhuelen.

D'IGP proposéiert ënnert anerem, datt d'Strofe fir Gewalt géint Polizisten deels an d'Luucht gesat ginn an d'Beamte besser doriwwer informéiert ginn, datt se eng juristesch Ënnerstëtzung zegutt hunn.

Am meeschte gelies
1. Halleffinall vum ESC 2026
Dës 10 Länner hunn et an d'Finall e Samschdeg gepackt - Kuckt elo de komplette Replay
Video
5
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Video
Nationale Futtball
D'Datumer fir d'Barragematcher sti fest
Rassemblement vu Gewerkschaftsunioun
"Mir si verhandlungsbereet, mee loossen eis net virféieren"
Video
Audio
Fotoen
41
Europe's most wanted fugitives
Abdullah Khodor gëtt nach ëmmer vu Lëtzebuerg gesicht
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Still an Dëscher an d'Musel geheit
Zu Réimech gouf e Passagéierschëff vandaliséiert
Fotoen
E Kannerspill fir Brigangen
Bei Test op engem Parking: 3 Autoe waren net zougespaart
Video
0
Réckruff vum 13. Mee 2026
Duerch Feeler nees um Marché
ALVA mécht neie Réckruff fir Puddermëllech "Nutrilon PROfutura 1"
Bilan vun 2025
Méi wéi 42.000 Leit ageschriwwe bei der Adem
Audio
3
Op Uerder vum Parquet
Police huet sougenannte "Money Mule" festgeholl
226 Milliounen Euro fir de Fiskus vun der Zukunft
Lëtzebuerg wëll seng Steierverwaltung komplett nei erfannen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.