E Mëttwoch huet de Regierungsrot Zousazhëllefen decidéiert, vun deene Kleng- a Mikro-Entreprisë profitéiere kënnen.

Rieds geet vun enger eemoleger Indemnitéit an Héicht vun 12.500€ fir Entreprisë mat tëscht 10 an 20 Salariéen. Kleng Betriber vun bis zu 10 Leit kënnen och eng weider Kéier eng indemnité forfaitaire vu 5.000€ ufroen.

Déi detailléiert Informatioune fënnt ee vun e Freideg un op guichet.lu. Do gëtt et dann och vu nächster Woch un den entspriechende Formulaire, deen een un d'Direktioun vun de Classees moyennes muss schécken.

Communiqué

Nouvelles indemnités d'urgence pour les micro- et petites entreprises (22.04.2020)

Communiqué par: Direction générale des classes moyennes En date du 22 avril 2020, le Conseil de gouvernement a approuvé, sur proposition du ministre des Classes moyennes, Lex Delles, deux projets de règlements grand-ducaux visant à mettre en place de nouvelles mesures de soutien financier aux micro- et petites entreprises commerciales et artisanales.

Les entreprises qui occupent entre 10 et 20 personnes pourront ainsi bénéficier d'une indemnité unique, qui s'élève à un montant forfaitaire de 12.500 euros.

À cela s'ajoute une extension de l'indemnité forfaitaire de 5.000 euros, qui a été créée par règlement grand-ducal du 25 mars 2020, au profit des entreprises de moins de 10 personnes obligées de fermer ou d'arrêter leurs activités aux entreprises qui, sans avoir fait l'objet d'une telle mesure, subissent une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires au cours de la période allant du 15 avril 2020 au 15 mai 2020.

Une indemnité complémentaire de 5.000 euros est par ailleurs accordée aux entreprises de moins de 10 personnes qui n'ont pas été autorisées à reprendre leurs activités ou qui, bien qu'ayant été autorisées à les reprendre, subissent une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires au cours de la période allant du 15 avril 2020 au 15 mai 2020.

Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, souligne que «nous renforçons le soutien financier immédiat aux micro- et petites entreprises parce qu'elles sont généralement les plus vulnérables face à des événements imprévisibles tels que le COVID-19. Un soutien efficace et rapide est primordial en période de crise».

Les informations détaillées seront disponibles dès vendredi sur le site Guichet.lu. Le formulaire pour introduire les demandes, qui seront traitées par la Direction générale des classes moyennes, sera disponible sur Guichet.lu au courant de la semaine prochaine. La demande est introduite à travers un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu. par le biais d'un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. Cet outil de demande en ligne a été élaboré par le ministère de l'Économie avec le soutien du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE).