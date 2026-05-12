RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Internationale WärungsfongLëtzebuerger Wirtschaft net a Schwong a Staatsfinanzen op negativer Trajectoire

François Aulner
D'Lëtzebuerger Wirtschaft huet nach ëmmer net hire Schwong erëmfonnt, obwuel d'Finanzplaz resilient war.
Update: 12.05.2026 17:32
Ëmmer méi Butteker zu Lëtzebuerg maachen no Joren hir Dieren zou.
© Domingos Oliveira / Archivbild

Interessant am Zesummenhang mat der Tripartite ass de Rapport vum internationale Wärungsfong iwwer Lëtzebuerg fir dëst Joer, deen d'lescht Woch publizéiert gouf. D'Analyste stelle virun allem fest, datt d'Lëtzebuerger Wirtschaft nach ëmmer net hire Schwong erëmfonnt huet, obwuel d'Finanzplaz resilient war. Den Zoustand vun de Staatsfinanze verschlechtert sech, iwwerdeems de Grand-Duché kuerzfristeg éischter Risiken ausgesat wier, besonnesch wéinst dem Krich am Iran.

De Wärungsfong schléit vir, d'Ausgaben ze bremsen, besonnesch bei de Lounkäschte vum Staat. E gëtt och net midd ze recommandéieren, d'Aarbechtsorganisatioun ze flexibiliséieren an d'Offer u bezuelbare Wunnengen an d'Luucht ze setzen.

Steierreform iwwerschaffen

D'Auteure vum Rapport gesinn dann an der geplangter Steierreform positiv Aspekter. D'steierlech Entlaaschtungen an eng eenzeg Steierklass kéinten den Aarbechtsmaart dynamiséieren. Dat well d'Kafkraaft gestäerkt géing ginn an d'Leit encouragéiert géinge ginn, ze schaffen. De Wärungsfong ass par contre besuergt, souwéi och de Conseil national des Finances publiques, datt et guer keng Géigefinanzéierung fir d'Reform gëtt. E recommandéiert Mesuren, fir d'Perte u Recetten ze reduzéieren an d'Progressivitéit am Barème ze verbesseren. An anere Wieder géing dat bedeiten: wat d'Revenue méi héich ginn, wat de Steiertaux méi klëmmt.

“Käschte sinn Entlaaschtung fir d’Leit an dat muss een och an dësen Zäiten am Aen hunn. D’Leit brauchen och méi Kafkraaft”, esou de Gilles Roth an enger kuerzer Reaktioun op Nofro bei senger Arrivée op der Tripartite.

De Finanzminister huet sech och iwwert de “positiven” Avis vum Staatsrot iwwer d'Steierreform gefreet. Déi puer formell Oppositioune wieren “technescher Natur”, esou datt een dat géing “hikréien”.

Am meeschte gelies
Prozess 4,5 Joer nodeems Läich fonnt gi war
Ugekloten hat Pensioun vu Verstuerwenem kasséiert
Drogemilieu a Frankräich
Zwee Doudeger an dräi Blesséierter bei Schéisserei zu Nice
ESC-Stëmmung an Ambassade
Lëtzebuerg feiert seng ESC-Kandidatin zu Wien
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (12. Mee) - Jasmine Pettinger
"Et däerf ee bei eis och eng aner Meenung hunn"
Video
Audio
25
Käschten a Milliardenhéicht
Ginn d'Prioritéite bei de groussen Defense-Projete richteg gesat?
Video
19
Weider News
Lëtzebuerger Virolog iwwer Hanta-Virus
"Net vergläichbar mat deem, wéi mer et beim Corona-Virus gesinn hunn"
Video
3 Blesséierter
Accident op der A1, Cyclist gefall tëscht Blummendall a Grolënster
Iwwert de leschte Weekend gouf e Beieschaukasten an der Gemeng Lenneng beschiedegt.
Vandalismus um "Beieschaukasten"
Gemeng Lenneng huet Plainte deposéiert
75 Joer Goodyear zu Lëtzebuerg
Innovatioun als Garant vun der Kompetitivitéit
Goodyear feiert 75 Joer zu Lëtzebuerg a kuckt no vir
Video
Audio
Fotoen
0
56,2 Prozent Fraen
3.957 Kandidate fir d'Premièresexamen ageschriwwen
Prozess ëm Accident mat Äisskulptur
Bis 2019 ass néierens e schwéieren Accident geschitt, esou d'Defense
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.