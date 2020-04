D'Regierung denkt driwwer no, fir sech e Pandemie-Gesetz ze ginn, wou eng Rei Reegele sollen definéiert ginn.

De Police- an Arméiminster François Bausch huet der zoustänneger Chamberkommissioun dat um Donneschdeg matgedeelt. Mat dësem Gesetz soll evitéiert ginn, datt mer eis nach laang am Etat de crise befannen, dee jo strikt Limitatioune mat sech bréngt.

Weider war et d'Informatioun, datt e medezinescht Militärzelt, wéi et grad beim CHL steet, soll kaaft ginn, fir d'Zukunft. Derbäi kommen Iwwerleeunge fir eng Zort Militärspidol opzeriichten.

Weider Informatioune ginn et e Freideg de Moien um 7.30 Auer am Journal op RTL Radio Lëtzebuerg.

5.000 Police-Kontrollen an de leschte 5 Wochen

An de leschte 5 Wochen huet d'Police 5.000 Kontrolle gemaach. Et goufe 1.600 avertissements taxés, well Leit sech net un d'Reegele gehalen hunn. Derbäi komme 60 Protokoller, well zum Beispill Geschäfter oder Chantieren ophaten.

De Minister präziséiert op dëser Plaz, datt Motorradfueren zu Fräizäitzwecker erlaabt ass an datt ee sech och mam Auto op eng Plaz kann deplacéieren, fir da vun do aus spadséieren ze goen.

D'Maskenobligatioun gouf dës Woch nach net kontrolléiert, vun der nächster Woch u soll dat awer gemaach ginn.

Déi ganz grouss Majoritéit vun de Leit géing iwwregens déi aktuell Reegele respektéieren, sou nach de Minister François Bausch am RTL-Interview.