De Kanner- a Jugendtelefon a seng Servicer Online Help, Elterentelefon, Bee-Secure-Helpline a Bee-Secure-Stopline goufen 2019 1.713 Mol kontaktéiert.

Dat ass e Plus vu bal 100 Appellen am Verglach mam Joer virdrun.

Déi Chiffere ginn aus dem Joresrapport ervir, deen en Donneschdeg am Nomëtteg verëffentlecht gouf.



Ënnert deene méi wéi 1.700 Kontakter ware 782 Appeller vu Kanner a Jonken, donieft goufen et 237 Kontakter iwwer Internet. Am meeschte Leit hu sech aus der Altersgrupp vun iwwer 25 Joer gemellt, dat wieren an der Reegel Leit, déi schonn a jonke Joren d'Erfarung gemaach hunn, datt se a Krisenzäiten ëmmer op de Kanner- a Jugendtelefon kënnen zeréckgräifen.

Op zweeter Plaz fënnt een d'Alterskategorie vu Kanner tëschent 10 an 12 Joer an da kënnt d'Alterskategorie tëschent 13 a 15 Joer.



Een Haaptsujet waren déi psychesch Gesondheet, mat Theme wéi eleng sinn, Depressioun, Angscht, Suergen, Drock a Stress.

Deene Responsabele vum Kanner- a Jugendtelefon ass opgefall, datt et méi Kontakter gouf, wou iwwer Suicide Rieds war.

De Kanner- a Jugendtelefon huet d'lescht Joer 61 Kanner, Jonker an Elteren direkt wéinst engem Risiko vu Suicide begleet, dat sinn der bal duebel sou vill wéi dat Joer virdrun.

An 114 Gespréicher goung et ëm Mëssbrauch a Gewalt, dorënner 68 schro Fäll vu Mobbing, respektiv Cybermobbing.



Um Elterentelefon hu sech 180 Persoune berode gelooss, déi sech Suergen ëm hier Kanner gemaach hunn, d'Bee-Secure-Helpline gouf 514 Mol an Usproch geholl an och d'Bee-Secure-Stopline war gefuerdert. Notamment well grouss Quantitéite vun illegalem Material aus dem Beräich vu sexuellem Mëssbrauch u Mannerjäreger fonnt gouf.

Och am Beräich vum Rassismus ginn d'Zuelen an d'Luucht, wat do deene Responsabele besonnesch opfält, ass den Haass géint Auslänner.

PDF: Offiziellt Schreiwes

PDF: De komplette Rapport