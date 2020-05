Um 13 Auer koum et zu Réiden op der Atert zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Bus. Eng Persoun war an hirem Gefier ageklemmt.

D'Persoun, déi huet missen erausgeschnidde ginn, gouf beim Accident schwéier blesséiert. De Rettungshelikopter war op der Plaz. Um 14.10 Auer war op der Reilander Millen een Automobilist an e Bam gerannt. Derbäi goufe 4 Leit liicht blesséiert. Zu Käerjeng ass um 15.30 Auer an der Schuller Strooss ass ee Motocyclist gefall. Hie gouf derbäi uerg verwonnt.