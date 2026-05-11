RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Testphas op der N15 ass eriwwerVum 18. Mee u muss ee bezuelen, wann ee vum Radar geblëtzt gëtt

RTL Lëtzebuerg
Vun e Méindeg u kritt een e Protokoll, wann een ze séier tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul ënnerwee ass a vum Streckeradar geblëtzt gëtt. D'Testphas ass deemno gläich eriwwer.
Update: 11.05.2026 15:16
© Domingos Oliveira

No der Testphas gëtt et elo eescht op der N15. Vum 18. Mee un geet et nämlech an der repressiv Phas iwwer an et kritt een e Protokoll, wann ee vum neie Streckeradar tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul geblëtzt gëtt. Dëse Streckeradar moosst d'Vitess jo a béid Richtungen.

Heizou wier z'erënneren, dass de Streckeradar d'Duerchschnëttsvitess op der kompletter Streck, déi concernéiert ass, berechent. Déi Vitesslimitatioun op der N15 tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul ass op 90 Stonnekilometer begrenzt. Hei gëtt et jo nach eng Toleranz vun 3km/h wann een ënnert 100 km/h séier ass an eng Toleranz vun 3% wann een iwwer 100 km/h ënnerwee ass.

Enn Mäerz war eng Testphas ugelaf. D'Mobilitéitsministesch Yuriko Backes hat an der Suite vun engem Accident mat 5 Doudesaffer decidéiert, op dëser Streck e Streckeradar ze installéieren.  

N15
Streckeradar tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul geet den 30. Mäerz an d'Testphas

Am meeschte gelies
Ganz vill Fotoen a Video
Schlusspressessioun vun der Oktav an der Stad
Video
Fotoen
Hanta-Virus
Éischt Passagéier evakuéiert, Franséisin an US-Amerikaner positiv getest
Video
4 Blesséierter
Blëtz ageschloen, Accidenter a Bränn - et war vill lass um Sonndeg den Owend
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen eenzege Verfollger vun Déifferdeng, Hueschtert mat Big Points
Video
0
"Mäi Wee" - Episod 14
Genéck gebrach beim Cheerleading: “Ouni meng staark Muskele wier ech haut dout”
Video
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
No Accidenter
CR347 blockéiert, Trafic op der N7 perturbéiert
Fotoen
Op de 15. Mee
Den Dr. Thomas Dentzer gëtt neien Direkter vum Nationale Gesondheetslaboratoire
0
Prozess iwwer Accident mat Äisskulptur op Chrëschtmaart
Affekote vu Sculpteure froen Amende a Fräisproch amplaz vu Prisongsstrofen
Audio
Véier Festnamen um Weekend
Alkoholiséierte Chauffer rennt a Kannerkutsch, Iwwerfäll op der Gare an a Clausen
Am Zesummenhang mat der Tripartite
De Lex Delles wëll sech net an d'Kaarte kucke loossen
Dräi Blesséierter
Bei dräi Accidenter um Méindeg de Moie gouf jeeweils eng Persoun verwonnt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.