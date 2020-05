D'SPEBS-CGFP fuerdert ënnert anerem, datt och an de Kompetenzzenter méi Personal soll agesat ginn.

Dem Claude Meisch seng Argumentatioun wier inkoherent a widderspréchlech, dee Reproche mécht de Syndikat vun den Enseignanten aus de Kompetenzzenteren dem Educatiounsminister an engem 3. oppene Bréif e Méindeg. D'SPEBS-CGFP hat sech schonn 2 mol iwwert dëse Wee zu Wuert gemellt, well beim Educatiounsminister keng Dialogbereetschaft do gewiescht wier.

Oppene Bréif vun SPEBS-CGFP

D'Léierpersonal dat mat Kanner mat spezifesche Besoine schafft kann net novollzéien, firwat fir d'Kompetenzzenter aner Reegele gëllen, wéi fir de Recht vum Fondamental. De Minister hätt op senger Pressekonferenz iwwert d'Kompetenzzenter e Freideg op ee mol ganz anescht argumentéiert wéi virdrun. Hei hätt hien ëmmer erëm widderholl, datt de Virus fir Kanner keng gréisser Gefor géif duerstellen a si och manner ustiechend wiere wéi ugangs gefaart.

Entweder et géif een dovunner ausgoen, datt de Virus och fir Kanner eng Gefor wier an da misst och bei de Schüler an de Kompetenzzenter d'Presenz an der Klass reduzéiert ginn an aner Sécherheetsmesure agehale ginn. Oder awer et géif een dovunner ausgoen, datt d'Gefor fir an duerch Kanner niddereg wier an da wieren d'Mesure fir dee ganze Fondamental iwwerflësseg.

D'SPEBS-CGFP fuerdert ënnert anerem, datt och an de Kompetenzzenter méi Personal soll agesat ginn, Begleedpersonal an de Busse matfiert an datt Schüler a Personal reegelméisseg getest kenne ginn.