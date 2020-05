D'Lescht Joer krut de Lycée als éischt Lëtzebuerger Schoul iwwerhaapt eng Éierung vum däitsche Kultur- a Bildungsministère als Mint-frëndlech-Schoul.

Also enger Schoul, déi speziell op d’Promotioun vun der Mathé, Informatik, Naturwëssenschaften an Technologien ausgeluecht ass. De Max Hesse an de Jeff Spielmann hu sech dat Konzept méi am Detail ugekuckt.

Mathé, Informatik, Naturwëssenschaften an Technik hunn e grousse Stellewäert an eisem Schoulsystem. Trotzdeem sinn dat ëmmer erëm Fächer, déi fir vill Schüler a Schülerinnen onverständlech sinn. Se si fir vill jonk Leit ze vill abstrakt.

A géint déi Onverständlechkeet probéiert een am Lycée Privé Emile Metz eppes ze maachen. De Roby Thein an de Steve Massrad sinn d’Mint-Koordinatore vum Lycée. Also déi Proffen, déi sech speziell dorëm këmmeren, de Schüler all déi technesch, naturwëssenschaftlech an abstrakt Coursë méi no ze bréngen.

Fir dat Ganzt ëmzesetzen, gouf am Lycée virun iwwer 5 Joer een esou genannte Maker-Space opgebaut. Hei kënne Schüler hir ganz eegen Iddien ëmsetzen. Also wann ee Loscht huet, en Auto ze bauen, oder eng Rakéit da kann een dat hei maachen.

Fir d’Schüler ass dat eng Méiglechkeet scho ganz fréi mat der Technik an den Naturwëssenschaften a Verbindung ze kommen. Scho laang éier se iwwerhaapt am Cours benotzt gëtt. Well alles wat ee selwer rausfënnt, verënnerlecht ee vill méi séier.

Vill vun deenen Iddien, déi hei am Maker-Space vu de Schüler entwéckelt goufen, fléissen och herno mat an den normale Cours. Da gesinn d’Schüler nämlech direkt, wéi déi eenzel Fächer openeen opbauen. Aktuell baue se op der 7ième nämlech en Duerchgangspréiwer, deen am Maker-Space vu Schüler entwéckelt gouf.

Hei kann een direkt seng handwierklech Fäegkeeten testen, awer och en éischten Abléck an déi ganz Technik an d’Naturwëssenschaften hannendru kréien. Herno gëtt den Duerchgangspréiwer dann och direkt an der Science benotzt.

Hei huet ee scho ganz fréi gemierkt, dass et genau déi Verbindung tëschent dem Handwierklechem, Techneschem an Naturwëssenschaftlechen ass, déi d‘Schüler scho ganz fréi begeeschtert.

Dowéinst fënnt een am Lycée Privé Emile Metz déi ganz Mint-Elementer och an all Cours erëm. Vun der Bio, iwwert d‘'Sprooche bis bei d’Musek huet alles ëmmer een techneschen Tatsch. Zum Schluss vum éischte Lycée-Zyklus ass et fir d’Schüler esou vill méi einfach erauszefannen, wat si interesséiert a wat net.