De Wirtschaftsminister Franz Fayot an de Mëttelstandsminister Lex Delles hunn e Freideg de Mesurëpak „Neistart Lëtzebuerg“ weider explizéiert.

Lo missten d'Jalone gesat gi fir d'Relance an et solle Perspektive fir d'Zukunft geschaaft ginn, dobäi sollt een d'Nohaltegkeet an d'Digitaliséierung net aus den Ae verléieren. Eng nei Aide wëll jo genee do den Hiewel usetzen.

D'Regierung hätt eng "kontracyclesch" Politik festgehalen a stéing voll a ganz hannert där, seet de Wirtschaftsminister Franz Fayot.

Franz Fayot: "Fir Investissementer, déi geplangt waren, och ze maachen, voire där souguer nach méi ze maachen. Mam Instrument wëlle mer d'Betriber dozou incitéieren, fir ze investéieren."

Innovatiounen am Beräich Digitaliséierung, Moderniséierungen a puncto Energie an Ëmwelt souwéi generell nei Investissementer zum Beispill an d'Ekipementer sollen ënnerstëtzt ginn.

Franz Fayot: "30% bei klenge Betriber, 25% bei mëttele Betriber an 20% bei grousse Betriber."

Wann e Betrib an d'Kreeslafwirtschaft investéiert, da kommen nach emol 20% dobäi. Et handelt sech ëm direkt Hëllefen, déi net mussen zeréckbezuelt ginn, se sinn op 800.000€ plafonéiert.

D'Gesamt-Enveloppe läit bei 30 Milliounen Euro. Et mussen och Mindest-Montanten investéiert ginn.

Franz Fayot: "20.000€ fir e klenge Betrib, 50.000 fir e mëttele Betrib. Fir en Industriebetrib sinn et op d'mannst 250.000€."

Et muss en Abroch vu 15% vum Chiffre d'affaires festgestallt ginn, an d'Projete musse bis den 1. Dezember erageschéckt sinn, sou de Wirtschaftsminister Fayot. De Mëttelstandsminister Lex Delles huet e Freideg de Moie fir säin Deel vun der Geleeënheet profitéiert, fir de Bilan vun den Aiden ze maachen, déi bis ewell schonn ausbezuelt goufen.

Lex Delles: "Ronn 100 Milliounen Euro goufen ausbezuelt. Bei de classes moyennes ass ee bei deem siwefache vun deem, wat normalerweis pro Joer ausbezuelt gëtt."

Et géing awer net duer, fir Feier ze läschen, dowéinst soll weider cibléiert ënnerstëtzt ginn. Dofir gesäit de Pak "Neistart Lëtzebuerg" jo e "Fonds de solidarité et de relance" vir, deen de concernéierte Betriber ënner gewësse Konditiounen ënnert d'Äerm gräift. Hei ass eng Period vu 6 Méint virgesinn an eng Gesamt-Enveloppe vun 200 Milliounen Euro.

Lex Delles: "Et geet also kloer dorëmmer, fir d'Betriber z'encouragéieren, hir Leit aus dem Chômage partiel zeréckzehuelen a se net aus Käschtegrënn an deem ze loossen. Dofir ass et och eng Konditioun, datt de Betrib seng Aktivitéite muss exerzéieren, sou laang wéi e vun där Aide profitéiert. Wann een dës Hëllef an Usproch hëlt, däerf een net méi ewéi e Véierel vun de Salariéen aus ekonomesche Grënn entloossen."

Derbäi komme jo nach d'Aidë fir den Eenzelhandel, déi d'lescht Woch presentéiert goufen. Eng Konditioun ass do zum Beispill, datt d'Geschäft reell muss op sinn, datt kee Salarié am Chômage partiel däerf sinn an datt och kee Mataarbechter aus ekonomesche Grënn entlooss däerf ginn.

Den Tourismusminister Lex Delles opposéiert sech à ce stade iwwregens kenger Touristesaison zu Lëtzebuerg, mat Gäscht vu Lëtzebuerg an aus dem Ausland.