E Freideg de Moien ass de Mëttelstandsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Mam "Neistart Lëtzebuerg" a mat 700 bis 800 Milliounen Euro leet d’Regierung eng Schëpp bäi, fir der Ekonomie bei der Sortie aus der Corona-Kris ënnert d’Äerm ze gräifen. Trotz alle Mesurë waart notamment den Horesca-Secteur op en Datum, wéini hie kann erëm lassleeën.

Wéi gëtt den "Neistart" fir d’Restauranten, d'Caféen an d'Hoteller begleet? Wéi kënnen déi kleng Betriber, déi kleng Commercen an d’Independantë vum neie Mesurëpak profitéieren? Dat sinn d’Haaptfroen, déi mer de Mëttelstandsminister froen. De Lex Delles ass Invité vun der Redaktioun. Wéi gewinnt um 8h10 op RTL.

E Freideg de Moien ass dann och nach eng Pressekonferenz mam Lex Delles an dem Wirtschaftsminister Franz Fayot. Hei ginn et weider Detailer am Kontext vum neie Mesurëpak "Neistart Lëtzebuerg".

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg