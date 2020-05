Den 29. Mee mécht den nationale Fluchhafen seng Dieren nees fir Passagéier op. Deen Dag ginn déi éischt Flich op Stockholm, Porto, Hamburg a München.

Um Luxairport gëtt alles ënnerholl, fir eng maximal Sécherheet fir d'Passagéier an d'Mataarbechter zu garantéieren. Dobäi gëtt sech un d'Reegelen an d'Virschrëfte vun den nationalen Autoritéiten, der EU an der europäescher Agence fir Fluchsécherheet orientéiert, esou schreiwe si an engem Communiqué.

PDF: De Communiqué vu Luxairport

Déi getraffe Mesurë wäerte reegelméisseg iwwerpréift an dann den eventuellen Neierungen ugepasst ginn. Esou ass et ënner anerem Flicht, fir e Mondschutz unzehunn, soubal den Ofstand vun 2 Meter net kann agehale ginn. De Lëftungssystem gëtt mat frëscher Loft gespeist, esou datt all 30 Minutten d'Loft am Gebai sech komplett erneiert huet oder et gëtt all Kéiers, wann et méiglech ass, drop verzicht, fir d'Passagéier mam Bus bei de Fliger ze bréngen. All d'Mesurë fannt der am Communiqué vu Luxairport.