Gréisstendeels Zefriddenheet gouf et en Donneschdeg an der Mëttesstonn an der Chamber.

An der parlamentarescher Wirtschaftskommissioun haten d'Deputéiert do de sougenannte „Memorandum of Understanding" tëscht der Regierung a Google a Saachen Datazenter zu Biissen virgeluecht kritt. De Premier Xavier Bettel huet no der Sëtzung vun engem gudden a konstruktiven Echange geschwat. D'Regierung hätt, wat deen Datenzenter ugeet, näischt ze verstoppen, woubäi ee sech an der Kommissioun awer op e Huis clos gëeenegt hat, spréch dorop, näischt aus dem Ofkommes no baussen ze droen.

Op Säite vun der Oppositioun war ee majoritär frou, dee „Memorandum of Understanding" virgeluecht kritt ze hunn. Fir de Laurent Mosar vun der CSV hätt sech d'Regierung awer vill Gestreits kënne spueren, wa se deen Text éischter opgeluecht hätt. Just den David Wagner vun déi Lénk war net positiv gestëmmt: Hien erkennt am Memorandum eng Limitatioun vun den demokratesche Rechter a gesäit Zeechen dofir, wéi grouss Firmaen Drock op kleng Länner kënne maachen.