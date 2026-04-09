Virfall mat Schëss zu Prüm (D)Och Lëtzebuerger Police war um Asaz bedeelegt

Déi däitsch Police hat no engem 25 Joer ale Mann gesicht, dee bei enger Policekontroll eng Beamtin ugeschoss hat. D’Police war dobäi mat engem gréisseren Dispositif am Asaz, dorënner mat enger Spezialunitéit an der Helikopter-Staffel. Och Lëtzebuerger Beamte waren um Asaz bedeelegt. Wéi mir op Nofro bei eiser Police gewuer gi sinn, wieren zwee Lëtzebuerger Hondsmeeschter op der Plaz gewiescht. Am Norde vum Land wieren ausserdeem Patrullen un der Grenz zu Däitschland gefuer.
En Dënschdeg hat e 25 Joer ale Mann an engem Dokteschcabinet zu Prüm randaléiert. Wéi d’Beamte vun der Police op d’Plaz komm sinn, war de Mann net méi am Cabinet. Si konnten hien awer kuerz drop en der Géigend, am “Kurpark” untreffen. Wéi d’Beamten de Mann, deen der Police bekannt ass, ugeschwat hunn, huet hien net reagéiert. Wärend enger kierperlecher Ausernanersetzung tëscht dem Mann an de Beamte konnt de Verdächtegen dunn eng Déngschtwaff aus dem Holster rappen. Doropshi sinn e puer Schëss gefall, woubäi enger Beamtin an den Uewerschenkel geschoss gouf. De Verdächtegen huet sech dono a Richtung Bësch duerch d’Bascht gemaach. De 25 Joer ale Mann gouf schliisslech fonnt an huet sech, ouni Widderstand ze leeschte, vun de Beamte festhuele gelooss.
