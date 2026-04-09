RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PolicebulletinFamilljesträit zu Zolwer, presuméierten Drogendealer an der Stad gepëtzt an 3 Beamte bei Festnam blesséiert

RTL Lëtzebuerg
An hirem Bulletin mellt d'Police Festnamen no enger Rei Virfäll am Laf vun e Mëttwoch.
Update: 09.04.2026 13:06
© Laurent Weber

Am Moie gouf der Police en Abroch an e Lokal zu Bouneweg gemellt, bei deem zwee Täter eng Fënster futtigeschloen an doduerch erakomm sinn. Eng Rei Géigestänn a Boergeld goufe geklaut. D’Police konnt ee vun de Verdächtegen am Kader vun enger Enquête stellen. Hien huet sech bei der Festnam onkooperativ verhalen an huet dräi Beamte blesséiert. Hie gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.

Owes dann en Asaz an der Rue de la Fonderie am Garer Quartier: Eng Persoun gouf gemellt, déi eppes hannert enger Ofspärung verstoppt hat. Eng Patrull vun der Police koum op d’Plaz an huet Drogebullen op der Plaz sécherstellen. De presuméierten Dealer, deen d’Drogen do ofgestallt huet, konnt kuerz drop gepëtzt a festgeholl ginn. Hie koum en Donneschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.

Dee selwechten Owend war dunn e Familljesträit zu Zolwer eskaléiert: Wéi et vun der Police heescht, wier et hei zu enger Ausenanersetzung tëscht engem Papp a sengem Fils komm, woubäi de Fils sengem Papp géigeniwwer handgräiflech ginn ass an och Mordmenacen ausgeschwat huet. De Papp koum fir eng Kontroll an d’Spidol. De Fils gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a kënnt virun den Untersuchungsriichter.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.