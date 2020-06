D'Police confirméiert, datt et en Donneschdeg den Owend eng Aktioun zu Esch op der Place Boltgen, direkt nieft der Gemeng, gouf.

De Grond wier eng Persoun mat enger Waff gewiescht. Et hätt een d'Persoun interpelléiert an et wier och eng Waff fonnt ginn.

Vun der Police heescht et, si géif e Freideg de Moie kommunizéieren.