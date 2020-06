An der Nuecht op e Freideg koum et zu engem Abroch an d'Tankstell an der Haaptstrooss op der Houschter Déckt.

Et ass méiglech, datt déi nämmlecht Brigangen an eng Autosgarage zu Housen agebrach sinn. All Info ass fir d'Nummer 24 48 01 000 oder d'Mail spj.rgb@police.etat.