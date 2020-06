Schwäbisch Hall ass am Immobiliëberäich spezialiséiert a schafft mat grousse Banken zu Lëtzebuerg zesummen.

D'Firma mécht Enn dës Joers hir Dieren zu Lëtzebuerg zou. Dat krute mer op Nofro hi confirméiert. D'Gesellschaft ass am Gaang, sech ëmzestrukturéieren. Dat ass eng vun den Erklärunge fir d'Fermeture, heescht et beim däitsche Mammekonzern.

25 Mataarbechter schaffe fir Schwäbisch Hall hei am Land. Se sollen eng Alternativ am Grupp ugebuede kréien. D'Gesellschaft huet eng 57.000 Clienten am Grand-Duché. Si bitt hire Clienten eng Zort Kombinatioun vu klassesche Prêten an engem Bauspuervertrag un. Fir déi ablécklech Clientë soll sech konkret näischt änneren. Si géifen an Zukunft direkt vun der däitscher Mammegesellschaft betreit ginn.

De Virdeel vun engem Bauspuervertrag besteet doranner, dass d'Zënsen an d'Spuerbeträg steierlech kënnen ofgesat an duerch en Taux fixe kënnen ofgeséchert ginn. Schwäbisch Hall Lëtzebuerg schafft mat der Raiffeisen, der BGL BNP Paribas, der ING an dem Foyer zesummen.

D'Lëtzebuerger Filial hätt op den 1. Januar 2021 30 Joer gefeiert. Schwäbisch Hall ass den Ament nieft BHW a Wüstenrot eng vun dräi Bauspuerkeesen zu Lëtzebuerg a betreit den Ament e Bauspuervolume vu 4,6 Milliarden Euro.

Communiqué

Schwäbisch Hall stellt 2021 das Neugeschäft in Luxemburg ein – Kunden werden weiterhin betreut

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall wird ab Januar 2021 das Bausparneugeschäft in Luxemburg einstellen. Die 57.000 luxemburgischen Schwäbisch Hall-Kunden sind von dieser Entscheidung nicht betroffen. Sie werden nach dem Jahreswechsel direkt von der Bausparkasse Schwäbisch Hall betreut.

„Die Entscheidung das Neugeschäft einzustellen und die Niederlassung in Luxemburg aufzulösen, ist uns nicht leichtgefallen", erklärt Vertriebsvorstand Peter Magel. „Aber um in Luxemburg weiterhin erfolgreich agieren zu können und den gewohnten hohen Standard für unsere Kunden und Kooperationspartner zu gewährleisten, wären jetzt erhebliche Investitionen erforderlich, um das Neugeschäft mit seinen regionalen Besonderheiten in unsere neue IT-Landschaft zu integrieren." Zudem ist das Bauspargeschäft durch die langanhaltende Niedrigzinsphase unter Druck geraten.

„Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei unseren langjährigen Partnern vor Ort und für die Treue der Luxemburger Kunden und hoffen, dass sie weiter bei uns an Bord bleiben", so Magel. Für die luxemburgischen Kunden bleiben die Vertragsbeziehung mit allen Vorteilen auch sofern individuell möglich zur steuerlichen Förderung durch den Staat Luxemburg weiterhin bestehen. Zudem werden sie auch in Zukunft professionell in den Sprachen deutsch und französisch durch die Bausparkasse Schwäbisch Hall betreut.

Die 25 Mitarbeiter und Finanzberater, die derzeit in der Niederlassung und in der Kundenbetreuung tätig sind, sollen alternative Angebote in der Schwäbisch Hall-Gruppe erhalten.

Schwäbisch Hall ist seit 1991 mit einer Niederlassung in Luxemburg aktiv und betreut in Luxemburg ein Bausparvolumen von 4,6 Mrd. EUR.

Regina Sofia Wagner

Bereichsleiterin Kommunikation