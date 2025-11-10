Mann zu Fouss op Autobunn ënnerwee
Zeie vun déidlechem Accident op der A1 gesicht
© Mobile Reporter
Nom déidlechen Accident e Mëttwoch de 5. November op der A1 a Richtung Stad sicht d'Police Zeien.
E Mëttwoch de 5. November war e 27 Joer ale Mann zu Fouss op der A1 ënnerwee, wéi hie géint 18 Auer vun engem Auto ugestouss gouf. De Mann war nach op der Plaz u senge Blessure gestuerwen.
An deem Kontext sicht d'Police Zeien, déi méiglecherweis eppes dozou soe kënnen, wéi et zum Accident koum. All Informatioune si fir d'Verkéierspolice ënnert der Nummer 244 175 200 oder per Mail un upr.sia@police.etat.lu.
Am meeschte gelies