An engem Communiqué heescht et vu Guardian Europe, datt et Gespréicher mat de Lëtzebuerger Personaldelegatioune wäert ginn.

Do soll et drëm goen, datt de Glas-Uewen zu Diddeleng soll erofgefuer ginn an datt d'Produktiounssitten Diddeleng a Käerjeng kéinten zesummegeluecht ginn. Vertrieder vun der Gewerkschaft OGBL hunn en Donneschdeg de Moien dowéinst eng Reunioun mat der Personaldelegatioun. Am Dezember zejoert war de Kollektivvertrag fir d'Diddelenger Mataarbechter bis Enn 2021 erneiert ginn. Guardian ass ee vun de weltwäite Leaderen an der Produktioun vu Glas. Am Grand-Duché schaffe 700 Leit, zu Diddeleng sinn et der 200. Zënter Jore gëtt et Iwwerleeunge fir zu Diddeleng zouzespären. Bis ewell konnt dat awer ëmmer evitéiert ginn. D'Diddelenger LSAP-Deputéiert Dan Biancalana a Mars di Bartolomeo hunn an dëser Saach en Donneschdeg de Moien eng urgent parlamentaresch Fro un de Wirtschaftsminister Franz Fayot gestallt. PDF: Dréngend parlamentaresch Fro