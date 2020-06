"Aussergewéinlech roueg, opgrond vun den dramateschen Ëmstänn" an "Distanzéiert an emotional entkoppelt" - sou gouf den Ex-Polizist beschriwwen.

Um 4. Dag vum Prozess um Stater Geriicht géint den Ex-Polizist huet en Enquêteur vun der

Generalinspektioun vun der Police e Freideg de Moien ervirgehuewen, wéi vill Opwand an dëser Affär bedriwwe gouf.

Reportage Duebele Mord zu Bäreldeng /Rep. Eric Ewald

10 Beamten - 8 vun der IGP an zwee vun der Police jucidiaire - hunn dorop geschafft. D'Generalinspektioun vun der Police huet d'Enquête 5 Deeg no de Faiten iwwerholl. Ënnert anerem hätt ee Biller vun Iwwerwaachungskameraen aus der Ëmgéigend vum Appartement ausgewäert. Déi hätte gewisen, dass d'Affer géint 20 op zwou zu Bäreldeng ukoumen. Um 14 Auer 29 goung ewell dem Ugeklote säin Noutruff um 112 an.

Kolleege vum Beschëllegten hunn deen als, Zitat, „zilstrebeg, wann e sech eppes an de Kapp gesat huet“, beschriwwen. Dem Mann säi Spëtznumm war iwwregens „de Rosenen“! Den Ex-Polizist hätt an den Deeg nom Tëschefall ënnert anerem e Kolleeg gefrot, ob deen net d'Appartement vun der Schwëster iwwerhuele wéilt. Dem Ugeklote säi Liewensstil hätt ëm Markenartikelen, fir unzedoen, a Reese gedréint, ma aner Kolleegen hätte méi Sue wéi hien. Ee vun de Kolleegen hätt zu Protokoll ginn, senger Meenung no wär dem fréiere Member vun der Police Geld wichteg. Däers sollt ënnert anerem duerch de Verkaf vum Appartement erakommen, wouvun d'Sue mat der Schwëster sollte gedeelt ginn.

De SAMU-Dokter, deen op d'Plaz komm war, hätt erkläert, hien hätt an 10 Joer nach ni sou eppes gesinn. Et misst den Affer eppes Foudroyantes geschitt sinn. De Beschëllegten hätt net vill Reaktioun gewisen a beim Iwwerdroe vun der Doudesnoriicht wär hien an Diskussioune mat Kolleege gewiescht, soudass den Dokter déi hätt missen ofwaarden. De Mann hätt sech passiv verhalen, woubäi jo awer keng Bagatell geschitt wär. Et hätt een d'Impressioun gehat, et léich eng friem Persoun bei him um Buedem, an net seng Schwëster. Hektesch wär den Ex-Polizist eréischt ginn, wéi Inhalt vum Mo vum Schwoer erausgeholl gouf.

Dëse Prozess geet e Mëttwoch virun.