Laang huet sech d’Regierung net esou positiv vis-à-vis vun enger Tracing-App gewisen. Zanter der leschter Woch kann een zu Lëtzebuerg awer déi däitsch Corona-Warn-App eroflueden an notzen. Mee wat bréngt déi däitsch Applikatioun fir eist Land? An wat sinn d’Eckpunkte vun der Corona-Warn-App?

Dezentral ass wuel an dëser Debatt de wichtegste Begrëff. D’App zeechent op, wann een iwwert eng länger Zäit mat enger anerer App, also mat enger anerer Persoun, ouni déi néideg Distanz a Kontakt kënnt. Dës Date ginn awer nëmmen op de jeeweilegen Handye gespäichert, also dezentral.

Den Daniel Lücking ass zu Berlin Journalist bei der Zeitung Neues Deutschland an huet d’Entwécklung vun der Corona-Warn-App genee suivéiert: "Och eng Warnung gëtt nëmmen um eegene Smartphone festgestallt, esou dass d’Deplacementer net kënnen zeréck verfollegt ginn. Dat ass eng ganz gutt Léisung, well d’App ass jo fräiwëlleg."

Wann d’App eng Alert schéckt, soll een sech méiglechst séier teste loossen. Esou solle Persounen, déi sech méiglecherweis ugestach hunn, méi séier kënnen detektéiert ginn an a Quarantän goen. Dat verhënnert, dass dës Persoune weider Leit ustiechen. Dëse Modell baséiert op d’Eegeverantwortung, erkläert de Prof. Claude Muller, Virolog beim Luxembourg Institute of Health: "Wann dir esou e Message kritt, da sidd dir verantwortlech déi néideg Mesuren ze huelen oder eben net. Dat hänkt dann och vum Kader of, an deem déi App zu Lëtzebuerg géing genotzt ginn. An wann d’Leit net matmaachen oder d’App net eroflueden, da funktionéiert et net."

Och d’Kapazitéiten an de Labo’en missten dann sécher gestallt ginn, betount den Daniel Lücking: "Wann ee mat enger App-Warnung kënnt, dann muss och séier getest ginn. Fir dass Persounen, déi sech souzesoen an eng Selbst-Quarantäne beginn, net ze laang op en Testresultat musse waarden."

Wien bis positiv getest gouf, kritt an Däitschland e Code, deen een an seng App androe kann, fir aner Leit ze warnen. Esou gëtt verhënnert, dass falsch Meldungen zirkuléieren. Ma hei ass awer schonn den éischte Problem fir déi lëtzebuergesch Notzer, seet den Damien Dietrich, Expert fir digital Technologien am Gesondheetswiesen (LIH).

"Et sollt een d’Applikatioun huelen an se e bësse veränneren, fir dass ee kann esou e Code aginn. Dat heescht, wann ech an de Labo oder bei den Dokter ginn a positiv getest ginn, da muss ech hei e Code kréien, deen ech an d’App kann aginn. Oder et misst een eben déi däitsch Code benotzen, wat natierlech och eng Méiglechkeet ass."

Et wier awer immens wichteg, dass eng Tracing App – egal op mir déi däitsch mat notzen oder eng eegen entwéckelen – iwwer d’Grenzen eraus funktionéiert, do sinn sech déi dräi Experten eens. D’Applikatioun sollt dann och onbedéngt konform mam Dateschutz sinn, well dat d’Akzeptanz an der Bevëlkerung natierlech steigert. An nëmme wann e groussen Deel vun de Leit bereet ass, déi fräiwëlleg App erofzelueden an ze notzen, kann se och beim Tracage hëllefen.

Wéi funktionéiert déi däitsch Corona-Warn-App? Ass se och fir Lëtzebuerger Notzer sënnvoll? Dës an aner Froen iwwer déi däitsch App kënnt Dir am integralen Interview mam Daniel Lücking nolauschteren.

