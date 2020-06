An de leschten Deeg ass d'Zuel vu confirméierten neien Infektioune mam Coronavirus hei am Land nees däitlech geklommen.

An deem Sënn géif d'Regierung drun denken, fir d'Gesetz nees ze verschäerfen, seet de Vizepremier. Eng héich Ustiechungsgefor géif et ënner anerem bei private Partye ginn, sou de François Bausch en Dënschdeg de Moien am Interview um Radio 100,7.

Och nom Etat de crise hätt d'Regierung d'Restriktioune wëlle bäibehalen, fir d'Zuel vu Leit, déi een doheem ëmfänken däerf, weider ze limitéieren. Dat gouf awer wéinst enger formeller Oppositioun vum Staatsrot net festgehalen. D'Situatioun wier elo eng aner an et hätt ee besser Argumenter, fir de Staatsrot z'iwwerzeegen, fir do nees eng Barrière anzesetzen. Et kéint net sinn, datt ee sech dee gudde Bilan géif versauen, sou nach de grénge Minister.

Vill Leit géinge sech un d'sanitär Mesuren halen, anerer net. Dat géing ee besonnesch am Nuetsliewen bemierken. D'Police wier zwar present, et misst een awer driwwer nodenken, sech am Gesetz méi Moyenen ze ginn. Wéi et weider am Interview heescht, misst ee méi geziilt handelen an et misst och méi getest ginn.