De Glasproduzent Guardian huet Mëtt Juni eng Fusioun vun de Sitten Diddeleng an Nidderkäerjeng annoncéiert. Dorëms goung et an enger Chamberkommissioun.

Zanter der Diskussioun en Dënschdeg an der Chamber iwwer Guardian hätt et keng nei Momenter ginn. Dat sot de Marc Spautz de Moien no enger gemeinsamer Reunioun vun den Aarbechts- a Wirtschaftskommissioune vun der Chamber. Do goung, op Demande hi vun der CSV, eben iwwer ënner anerem d'Zukunft vun der Glasproduktioun hei am Land riets.

En Donneschdeg wär awer gesot ginn, dass et den 8. Januar Diskussiounen tëscht der Guardian-Directioun a Responsabelen aus dem Wirtschaftsministère gouf. Deemools hätt d'Firma nach net vun engem Investitiounsstop geschwat.

D'Decisioun fir d'Fusioun vun de Sitten Diddeleng an Nidderkäerjeng wär deemno wuel kuerzfristeg geholl ginn, och duerch de Coronavirus, sot de Marc Spautz. Woubäi eng Etüd gemaach gi wär an d'Ofgasanlage prett wären, fir engem neien Uewen z'entspriechen. Ass en Investissement am Grand-Duché also net onméiglech?

Marc Spautz: "Et muss een ebe just ofwaarden: Wat geschitt mat der Entwécklung vum Glasmarché u sech?"

Hei wär een als CSV zouversiichtlech, well permanent nei Produiten op de Maart kéimen. Vläicht kéint Lëtzebuerg do e Stéck vum Kuch ofkréien. Op d'Fro, wéi et elo soll virugoen, hätten d'Ministeren Dan Kersch a Franz Fayot en Donneschdeg geäntwert, datt déi zwee Sitte bei eis géifen erhale bleiwen. Marc Spautz: "Och wann den Uewen zu Diddeleng dann net méi géif fonctionéieren, da wär et awer sécher, dass och um Site Diddeleng nach ëmmer weider géif geschafft gëtt."

Et gëtt drop gehofft, dass sech d'Glasproduktioun 2023 erhëlt an et dann zu Investissementer kënnt. D'Regierung wéilt prett dofir sinn, huet de Marc Spautz verstanen. D'Prioritéit vum Minister Kersch - a vun der CSV - wär et, dass et net zu engem Sozialplang, mä zu engem Plan de maintien dans l'emploi kënnt.

Marc Spautz: "Well mat engem Plan de maintien dans l'emploi si Méiglechkeeten do, dass de Stat kann Hëllefe ginn, ob dat ass bei der Préretraite, bei der Formatioun."

Sou e Plan de maintien dans l'emploi misst awer tëscht den Directiounen an der Gewerkschaft geregelt ginn.

E weidere Sujet war d'Wirtschaftsrees, 2018, an d'USA, bei där Gespréicher mat Guardian gefouert goufen. E Beamten, dee virzejoert do dobäi war, hätt de Moien eng kloer Ausso gemaach:

Marc Spautz: "Versprach gi war deemools näischt! Et ass ëmmer nëmmen an Aussiicht gestallt ginn! Et ass net zu engem Pabeier komm, deen ënnerschriwwe ginn ass!"

Et hätt een drop higewisen, huet den CSV-Deputéierte betount, dass dat sengerzäit awer anescht duergestallt gi wär. Egal wéi, elo wär et wichteg, fir d'Sitten an d'Zukunft vun de Leit hei am Land ofzesécheren. Woubäi et eng Firma um Potaschbierg géif ginn, déi zu Guardian gehéiert huet an déi reegelméisseg Leit siche géif, well déi aner Produiten hierstellt, sou nach de Marc Spautz.