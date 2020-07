Dat huet de Jean-Claude Juncker an enger Diskussiounsronn mam Norbert Lammert ënnerstrach, dem fréiere President vum Bundestag.

Organiséiert war d'Ronn vum Institut Pierre Werner. Et goung ëm d'Demokratie wärend der Pandemie.

Hien, Jean-Claude Juncker, hätt et am Ufank vun der sanitärer Kris genee d'selwecht gemaach a Spideeler an Altersheemer zougemaach. Anescht hätt een dat net kënne reegelen, esou de fréiere Premier a fréieren EU-Kommissiounspresident.

De Jean-Claude Juncker

D'Fro wier just, wéi laang esou en Zoustand unhale muss an unhale kann. Elo géif et domadder duergoen.

"Wann et elo erëm zu enger massiver Quarantaine géif kommen, vun där dat ganzt Land betraff ass, just well Mënsche sech net esou behuelen, wéi se sech ze behuelen hätten, halen ech et fir ausgeschloss, datt een nach eng Kéier eng Majoritéit fënnt, fir dat iwwert eng länger Zäit, oprechtzeerhalen. Dofir muss ee wëssen, datt ee sech verstänneg behuele muss, och den Ament!"

Wéi disziplinéiert d'Mënsche mat dëser Kris ëmginn, hänkt fir den Norbert Lammert mat zwee wesentleche Facteuren zesummen. Dem eegenen Intressi un der Situatioun an den Zuelen. Den Zuele vun den Doudesaffer an den Aarbechtsplazen, déi verluer ginn.

"Ënnert dem Androck vun enger massiver diffuser Menace, ass kuerzfristeg bal jidderee bereet, quasi all Aschränkung z'acceptéieren. Wat déi Aschränkung awer méi laang dauert a wat se méi séier relativéiert gëtt, duerch déi eng Zuel an duerch déi aner Zuel, ëm sou méi séier léisst dës Asiicht no an d'Disziplin, déi domadder verbonnen ass och.

Op EU-Niveau hunn den Norbert Lammert an och de Jean-Claude Juncker an de leschte Wochen europäesch Kompetenze vermësst, wéi se gëschter Owend an der Diskussioun soten.

Dat ganzt Gespréich kann een nach emol op der Facebook-Säit vum "Institut Pierre Werner" an op Youtube lauschteren a kucken.

Oder hei drënner: