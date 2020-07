D'Monica Camposeo war op Dikrech e Familljepapp besichen, dee wéinst senger Hautfaarf vun Immobilienagencen ofgewise gouf.

Mir hu viru Kuerzem op dëser Plaz schonn emol Persoune virgestallt, déi opgrond vun hirer Hautfaarf oder hiren Originnen, rassistesch diskriminéiert ginn. Besonnesch uerg schéngt d’Situatioun um Wunnengsmaart, déi jo bei eis am Land souwisou schonn ugespaant ass. D'Monica Camposeo war op Dikrech e Familljepapp besichen, dee wéinst senger Hautfaarf vun Immobilienagencen ofgewise gouf.

Wéinst engem Feier an hirer Wunneng huet d’Famill Dovenon alles verluer an ass dowéinst an en Hotel ënnerbruecht ginn. D’Sich no enger neier Wunneng stellt sech awer besonnesch schwiereg eraus.

Ma esou rassistesch Virfäll si strofbar an dierfen um Wunnmarché guer keng Plaz hunn, verséchert de President vun der Chambre immobilière.

An awer huet Rassismus dacks keng Konsequenzen, gëtt am Centre pour l’égalité de traitement festgestallt.

De Familljepapp denkt och net iwwert eng Plainte no. Vill méi wichteg wier fir hien, op de Problem opmierksam ze maachen:

D’Virurteeler kommen op, wann een d’Leit net kennt a jiddereen an een Dëppe geheit. Och dowéinst hat de Narcisse Dovenon nach virun deem ganze Virfall e Buch geschriwwen, iwwert säi perséinleche Wee bis op Lëtzebuerg, als Beispill fir vill verschidde Schicksaler.

Och wann d’Famill mëttlerweil eng nei Wunneng fonnt huet, hätt de Narcisse Dovenon senge Kanner dës Erfarung gären erspuert. An och dowéinst, erzielt hien, géing hie weider oppe géint Rassismus virgoen.