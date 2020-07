D'AMMD, d'Doktesch an Zanndoktesch Associatioun, reagéiert en Dënschdeg de Moien op en Interview hei op RTL mam CHL-Direkter Romain Nati.

D'AMMD stéiert sech un der Ausso vum Dr. Romain Nati, datt Covid-Patienten am CHL d'Medikament "Remdésivir" kënne kréien, dank der Participatioun vum CHL beim franséische Recherche-Programm "Discovery". D'AMMD seet et wier net richteg deene Patienten, déi dat Medikament net kréien, Suergen ze maachen an anerersäits deenen anere falsch Hoffnungen ze maachen.

D'Dokteschassociatioun ënnersträicht, datt d'Recherchë mam Medikament nach net validéiert goufen, och wann et scho fir de Marché autoriséiert gouf. An hirem Schreiwes plädéiert d'AMMD iwwerdeems weiderhi fir eng Konzentratioun vum Traitement vu Covid-Patienten an enger Struktur, fir deenen aneren z’erméiglechen aner Patiente gutt ze behandelen. Donieft fuerdert d'Dokteschassociatioun eng gemeinsam national Gouvernance fir de Service national d'infectiologie a vun all den nationale Servicer.