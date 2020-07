De Mouvement ecologique fuerdert de Respekt vum EU-Recht, Transparenz an datt Alternativen ënnert d’Lupp geholl ginn.

D’Ëmweltassociatioun seet d’Leitung hätt ee gréisseren Impakt op d’Landschaft vum gesamten Uelzechtdall. Et handelt sech ëm e Projet vu Creos, deen 2017 ausgeschafft gouf, mä bis ewell hätt den Energieministère sech net dozou geäussert. De Mouvement fuerdert de grénge Minister Claude Turmes op Verantwortung z'iwwerhuelen an all d’Fakten op den Dësch ze leeën. D’Bierger vun de betraffene Gemengen sollen och Abléck an d’Gesamtplanung kréien.