Mis en place en 2017 dans le cadre de l’implémentation de la stratégie de l’initiative SpaceResources.lu, le Conseil consultatif sur les ressources spatiales ('Advisory Board on space resources' en anglais) a comme principale mission de soutenir le gouvernement sur les thèmes liés à l'exploration et à l'utilisation des ressources disponibles dans l’espace. Animé et géré par la Luxembourg Space Agency, cet organe consultatif est composé d’experts internationaux de renom dans le domaine spatial. Le Conseil de gouvernement vient de renouveler tous les mandats actuels des membres du Conseil consultatif sur les ressources spatiales pour une période de deux ans. En outre, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination d’Étienne Schneider, ancien ministre de l’Économie et initiateur de SpaceResources.lu, comme nouveau membre de l’«Advisory Board on space resources» pour y siéger à titre gracieux. Suite à la publication de l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 2020 au Journal officiel, le «Conseil consultatif sur les ressources spatiales» se compose dès lors comme suit: Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l’Agence spatiale européenne

Prof. Junichiro Kawaguchi, membre éminent de l'Agence d'exploration aérospatiale du Japon

Prof. Seung Jo Kim, ancien président du KARI (Korea Aerospace Research Institute)

Jean-Louis Schiltz, professeur invité à l’Université du Luxembourg et ancien ministre des Communications

Étienne Schneider, ancien ministre de l’Économie

Georges Schmit, ancien directeur exécutif du «Luxembourg Trade and Investment Office» à San Francisco

Dr Pete S. Worden, ancien directeur du Centre de recherche Ames de la NASA

Prof. Ji Wu, directeur général du «National Space Science Center» (NSSC)