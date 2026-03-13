RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Et heescht oppassenFalsch LuxTrust- an CMCM-Messagen am Ëmlaf

Andy Brücker
Et ginn nees eng Partie Phishing-Versich zu Lëtzebuerg.
Update: 13.03.2026 20:52
© Pixabay

Mir goufen op eng nei Phishing-Method opmierksam gemaach, déi wuel a leschter Zäit den Tour am Grand-Duché mécht.

Hei kréien d’Leit zum Beispill eng SMS geschéckt, wou se gewarnt ginn, dass et eng suspekt Connectioun op hire LuxTrust-Account gouf. Et gëtt een opgeruff op e Link ze drécken, oder eng Telefonsnummer unzeruffen.

User, déi sou e Message kritt hunn, sollen esou séier wéi méiglech de Service client vu LuxTrust (+352) 24 550 550 kontaktéieren, grad ewéi d’Police.

Hei gesitt Dir ee Beispill vun enger Phishing-SMS.

© Screenshot

LuxTrust huet dann och op hirem Internetsite

Attention aux messages et appels frauduleux imitant LuxTrust

Des tentatives de phishing par téléphone, SMS ou par e-mail sont actuellement en cours. Veuillez ne jamais divulguer vos codes ou vos identifiants LuxTrust. LuxTrust ne vous demandera jamais de telles informations. En cas de doute, veuillez nous contacter au +352 24 550 550 ou à questions@luxtrust.lu.

Vorsicht vor betrügerischen Nachrichten und Anrufen, die LuxTrust nachahmen

Derzeit werden Phishing-Versuche per Telefon, SMS oder E-Mail durchgeführt. Bitte geben Sie Ihre LuxTrust-Codes oder -Kennungen nicht an Dritte weiter. LuxTrust wird Sie niemals nach solchen Informationen fragen. Im Zweifelsfall, kontaktieren Sie uns bitte unter +352 24 550 550 oder unter questions@luxtrust.lu.

Beware of fraudulent messages and calls imitating LuxTrust

Some phishing attempts via telephone, SMS or email are currently ongoing. Please do not disclose your LuxTrust codes or credentials to anyone. LuxTrust will never ask you such information. When in doubt, please contact us at +352 24 550 550 or at questions@luxtrust.lu.

Och falsch CMCM-Messagë kommen iwwer SMS

Wéi hei ënnen am Bild ze gesinn, geet an der SMS vun enger neier Memberskaart fir d’CMCM rieds, déi een iwwer een dubiéise Link bestelle kann. Fanger ewech!

Och hei solle User léiwer d’CMCM selwer esou séier wéi méiglech kontaktéieren, grad ewéi d’Police.

© RTL

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.