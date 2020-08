An de leschte Méint krute mer jo geroden, physesche Kontakt sou wäit wéi méiglech ze vermeiden.

Grouss Manifestatioune si ganz ofgesot ginn, Treffe bannent der Famill oder ënner Frënn sinn zueleméisseg ageschränkt. Domat soll d'Verbreedung vum Virus limitéiert ginn. A wéi wäit huet de Confinement eis sozial Kontakter beaflosst? Dat wollten den LNS an den FNR an enger Etüd erausfannen.

Wärend an nom Confinement hunn den LNS an den FNR sech ëmfrot, wéi vill Kontakter d'Populatioun pro Dag hat. Dobäi sollen d'Auswierkunge vum Confinement op sozial Kontakter analyséiert ginn.

Aus enger Etüd vun 2008 geet ervir, dass d'Lëtzebuerger am Schnëtt 17,5 sozial Kontakter am Dag hunn. Wärend dem Confinement ass dëst op 3,2 erofgaangen. Dat ass e Réckgang vun 80%.

"Mir kënne ganz sécher soen, dass d'Leit sech wärend dem Lockdown exceptionnellement gutt un d'Direktive gehalen hunn. Mir sinn net esou staark kontrolléiert gi wéi an aneren asiatesche Länner an trotzdeem hunn d'Leit sech immens gutt dru gehale. Dat war sécherlech en entscheedende Facteur, firwat mir d'Verbreedung vum Virus esou gutt agedämmt kruten.", esou de Jean-Paul Bertemes, Wëssenschaftler vum FNR.

Mannerjäreger hate méi Kontakter wéi Erwuessener. Am mannste si Persounen iwwer 65 virun d'Dier gaangen.

Och d'Nationalitéit spillt eng Roll: "Déi portugisesch Communautéit hat ee bësse méi Kontakter wei déi lëtzebuergesch an duerno koumen déi aner Natiounen. D'Lëtzebuerger an d'Portugise waren e bëssen iwwer der Moyenne. Dat huet sech awer elo geännert, deen Taux ass erofgaangen."

No an no gouf d'Etüd dem Deconfinement ugepasst. Et gouf analyséiert, ob d'Kontakter mat oder ouni Mask waren an och, wou sech d'Leit getraff hunn. D'Resultater am Juni hu sech dunn och vun deenen am Mee ënnerscheet.

"Do ass d'Unzuel vun de Kontakter och erëm ganz staark eropgaangen op 7,1. Dat ass awer ëmmer nach 60% manner wei viru Corona-Zäiten. Dat heescht, mir sinn nach ëmmer net an enger normaler Situatioun, mee par Rapport zum Lockdown ass dat eng staark Hausse."

Wärend de Summerméint sinn d'Kontakter erëm liicht erofgaangen op 6,9.

"Net esou vill, bis elo nach net. D'Angscht ass bal méi grouss wéi virdrun. Et ass ee virsiichteg ginn. Mee wou elo d'Mesuren opgelockert goufen, huet een awer erëm Kontakter getraff. Et passt een natierlech op, wien ee gesäit, also dass een net komplett friem Leit trefft. Ech hunn elo net méi esou vill Leit gesinn, et ass jo och net méiglech, dass mer zu esou vill un engem Dësch setzen, wat och gutt ass."

Doduerch, dass ee sech fir d'Etüd fräiwëlleg melle konnt, sinn déi ganz Jonk, déi méi Eeler esou wéi spezifesch Nationalitéiten ënnerrepresentéiert. D'Etüd ass deemno statistesch net representativ, mee e gudden Indice.