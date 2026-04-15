De Service CA(H)REWéi kënne Schüler och bei schwéierer Krankheet weider léieren?

Sibila Lind
30 Mataarbechter huet de Service CA(H)RE vum Educatiounsministère. Si ënnerstëtze Schüler mat schwéiere Krankheeten op hirem schoulesche Wee.
Update: 15.04.2026 17:00
Lescht Joer am Juli gouf d’Constance, 12, mam Hodgkin-Lymphom diagnostizéiert. Si huet hire Klassesall géint e Spidol getosch an huet de Start vun hirem éischte Joer am Lycée verpasst.

Fir Schüler wéi d’Constance, déi sechs Méint Chimiotherapie matgemaach hunn, sinn e puer Ënnerstëtzungsmoossnamen iwwer CA(H)RE disponibel. Déi Déngschtleeschtung, déi vum Educatiounsministère am September 2024 gegrënnt gouf, ëmfaasst ronn 30 Mataarbechter, déi meeschtens Enseignanten an Agents éducatifs et psycho-sociaux sinn.

Soubal eng Famill eng Diagnos kritt, kann de Schüler decidéieren, vun engem Enseignant ënnerstëtzt ze ginn, deen den Unterrecht entweder doheem oder am Spidol ubitt.

Fir méi schwéier Fäll, wéi dee vum Constance, gëtt et souguer d’Méiglechkeet, en Avatar ze benotzen: e klenge wäisse “Roboter” mat enger Kamera, deen dem Schüler erlaabt, d’Lektiounen op engem iPad ze gesinn.

“Ech kann d’Léierpersonal a meng Matschüler gesinn, awer si kënne mech net gesinn”, seet d’Constance. “Well et ginn Deeg, wou ech mech net gutt fillen oder net meng bescht Säit weisen.”

Am Duerchschnëtt ënnerstëtzt CA(H)RE 25 bis 32 Schüler pro Joer, vum Fondamental bis an de Lycée. Dëst si Kanner a Jonker, déi un onkologeschen a hematologesche Krankheete leiden oder Organtransplantatioune mat enger Immundepressioun hannendrun haten.

“Et ass wichteg, dass de Jonken net vergiess gëtt, als Schüler an als Persoun, vu senge Matschüler a Léierpersonal, an dass hie säi Rôle als Schüler behält”, erkläert den Tim Rinnen, Leeder vum CA(H)RE.

De Service organiséiert mindestens zwou Sensibiliséierungs-Séancen an der Klass vum Schüler: eng, wann d’Schüler ophalen an d’Schoul ze goen, an eng aner, wa se zréckkommen.

“Mir ginn an d’Klass, fir hir Froen iwwer d’Krankheet an iwwer de Schüler ze beäntweren, jee no deem, wat si wëllen deelen oder net”, erkläert d’Anna Feiereisen vum CA(H)RE. “Et ass wichteg, dass d’Krankheet fir d’Schüler keen Tabu ass, an datt si sech net eleng mat hirer Angscht an hire Froe fillen. Mir existéieren, fir si ze guidéieren.”

Zousätzlech zu dëse Situatioune schafft de CA(H)RE-Service och mat Kanner a Jonken, déi an oppenen oder zouene psychiatreschen Eenheeten, an der interner Medezin oder an der kierperlecher Rehabilitatioun hospitaliséiert sinn. An dëse Fäll gëtt d’Léierpersonal op der Plaz am Spidol an eegens dofir ageriichte Klassesäll genotzt.

D'Constance gouf am Juli 2025 mat Kriibs diagnostizéiert.
Constance, 13 Joer al
"Ech wousst net, datt Kanner och Kriibs kréie kënnen"

