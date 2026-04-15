RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Aktiounsplang fir d'InklusiounSNE gesäit verschidde gutt Punkten, huet awer och präzis weider Fuerderungen

Diana Hoffmann
D'Gewerkschaft SNE fäert, dass et zu Problemer bei der praktescher Ëmsetzung vum Aktiounsplang fir d'schoulesch Inklusioun kéint kommen.
Update: 15.04.2026 15:49
Trotz Kritik kann den SNE dem Plang awer och vill gutt Punkten ofgewannen, sou d’Vertrieder wärend der Pressekonferenz.
D’Enseignantsgewerkschaft SNE begréisst den Aktiounsplang, fir schoulesch Inklusioun an der Grondschoul. Et kéint een eng ganz Partie Verbesserunge feststellen a méi Personal an de Schoule wier ëmmer eng Plus-value.

Ma wien eng Pressekonferenz organiséiert, huet gewéinlech och Kritik a Richtung vum Educatiounsministère.

Eng Mesure aus dem Aktiounsplang, déi den SNE als absolut inakzeptabel bezeechent, ass d’Schafe vun engem Comité Local. Dëse soll zwee Mol de Mount zesummekommen, fir eng Propose fir d’Verdeelung vun de sougenannte I-EBS – also spezialiséiert Léàierpersonal – an A-EBS – Assistente fir den Alldag – auszeschaffen, déi dono misst vun der Direktioun validéiert ginn, erkläert de Patrick Remakel.

“Et wier also de Regionaldirekter, deen iwwert d’Propositioun vum Comité local entscheede géif an deen en fine dat lescht Wuert hätt. Amplaz Bürokratie ofzebauen, géif se duerch dës schwéierfälleg Prozedur weider ausgebaut ginn. Alt nees en administrative Waasserkapp”, sou de Patrick Remakel.

Am Kontext vun der Prise en charge vu Kanner mat spezifesche Besoine wier den SNE fir eng Stäerkung vun der Schoulautonomie. Doriwwer eraus géing eng punktuell a sporadesch Interventioun vun engem zweeten Intervenant an de Klasse vum Cycle 1 net duergoen.

“Den SNE huet ëmmer kloer gefuerdert, datt dësen zweeten Intervenant an all Klass aus dem Cycle 1 nom Modell vum Precoce mat engem Team aus engem Enseignant an engem Educateur intervenéiere soll. Wéi am Precoce misst den zweeten Intervenant, an eisen Aen, all Dag wärend der ganzer Unterrechtszäit mam Enseignant zesummeschaffen”, seet de Patrick Remakel.

Positiv gëtt den Ausbau vun der Zuel vun de Kompetenzzentre gesinn, an dass d’Kanner net méi dierften tëscht de Kompetenzzentren hin an hier geschubst ginn.

E weidere Pluspunkt gesäit een am temporären Ausschloss vun engem Kand aus der Schoul vu maximal dräi Deeg an akute Situatiounen. Doduerch kéint de Schoulbetrib kuerzfristeg stabiliséiert ginn, mee dono misst och eng Prise en charge kommen.

Den SNE begréisst dann och, dass d’A-EBS an d’I-EBS sollen an Zukunft am Fall vun enger Kris bei engem Schüler als Zort First responder intervenéieren. Dat wier zwar och elo scho gréisstendeels de Fall, mee nei wier elo, dass dono soll eng multidisziplinär Ënnerstëtzungsekipp, déi sougenannten ESEB, iwwerhuelen.

Am meeschte gelies
Portrait am Kader vum Télévie
Claudia Monteiro: "Ech hätt mir eng besser Kommunikatioun mat mengem Onkolog gewënscht"
Video
Fotoen
3
Europäesche "Speedmarathon"
E Mëttwochmoie gouf zu Lëtzebuerg am Schnëtt al zéng Minutten e Gefier geblëtzt
Video
Fotoen
Am Norde vum Land
1.746 Cannabis-Planzen an Haus u belscher Grenz saiséiert ginn
No Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
“Ech probéieren, all Dag positiv opzestoen“
Video
Champions League
PSG an Atletico Madrid stinn an der Halleffinall
Video
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.