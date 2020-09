D'FISen, déi sougenannte "Fonds d'Investissements Spécialisés" gi mëssbraucht, fir um Immobiliemarché ze spekuléieren ouni Steieren ze bezuelen.

Eng "Onmoralesch Legalitéit" - esou beschreift de Max Leners vun der Fondation Robert Krieps d'Benotze vun "FISen", sougenannte "Fonds d'Investissement Spécialisés", duerch grouss Immobiliebesëtzer. D'Denkfabrik, déi der LSAP no steet, proposéiert an enger Note, datt dës Fongen am Sënn vun der Steiergerechtegkeet méi streng reguléiert ginn.

D'Stëftung kritiséiert net d'Existenz vun deene Fongen u sech, iwwert déi eng Duebelbesteierung soll verhënnert ginn, dat heescht, datt Saachen, déi schonn eng Kéier am Ausland besteiert goufen, nach eng Kéier zu Lëtzebuerg besteiert ginn - dat wier legitim, seet de Max Leners, ee vun den Auteure vun der Note.

"Am Fong ass et geduecht, fir datt keng Duebelbesteierung ufält, mee wann een als Lëtzebuerger Resident dann deen do Finanzinstrument benotzt, jo da gëtt een am Endeffekt guer net besteiert. Dat heescht, et ass e Finanzinstrument, dat geschaf gouf, fir auslännesch Investisseuren unzelackelen, wou dann eng ganz minimal Besteierung zu Lëtzebuerg kréien, wou awer elo vu Promoteuren abuséiert gëtt, fir am Endeffekt iwwerhaapt keng Steieren ze bezuelen."

De Max Leners nennt e Beispill: D'Finanzgesellschaft La Luxembourgeoise hätt 2018 2 Immobilien an en FIS erabruecht, déi 30,3 Milliounen Euro wäert waren an déi 2019 bal 300.000€ u Loyeren abruecht hunn.

"An der La Luxembourgeoise géifen déi am Fong zu 19% besteiert ginn, awer am FIS ginn déi da mat 0,01% besteiert."

Dat heescht, am Plaz bal 60.000€ wiere just ronn 3.000€ Steiere bezuelt ginn.

"Mee beim Fong ass et nach méi komplizéiert, well dee Moment wou ee seng Part vum Fong verkeeft, och do entfält keng Steier, deemno wéi ee säi Fong ariicht. Dat ass eng komplizéiert Matière, mee et kann een, wann een déi 2-3 Kritäre respektéiert, wou elo net ganz komplizéiert sinn, kann et sou sinn, datt een duerno guer net besteiert gëtt."



Och d'Regierung ass der Meenung, datt et e Problem gëtt - am Koalitiounsprogramm vun 2018 heescht et, datt Abuse solle verhënnert ginn, déi doduerch entstinn, datt de Steierregime vun de FISen am Immobiliesekteuer benotzt gëtt. D'Robert Krieps-Fondatioun fuerdert, datt deem Rechnung gedroe gëtt, a proposéiert eng Besteierung um Niveau vum Aktionär.

"Am Idealfall esou bal e Fond d'investissement spécialisé en Immeubel zu Lëtzebuerg hält, dat heescht den Immeubel ass zu Lëtzebuerg lokaliséiert, an ab deem Moment gëtt net méi um Niveau vum Fong besteiert, mee mir gräifen am Fong duerch de Fong duerch op den Aktionär. An da géif een zu engem normale Steiersaz, wéi Dir an ech och besteiert ginn, dat heescht bis zu 42%, an net méi nëmmen 0,01%."



Kéinten dann doduerch net am Endeffekt d'Logementspräisser an d'Luucht goen, well de Proprietär vum Immeubel dat, wat u Steiere méi ufälleg gëtt, zum Beispill iwwert de Loyer kompenséiert?

"Dat hei Instrument ass éischtens ni geschaf ginn, fir eppes um Wunnengsmaart ze maachen, dat heescht wann dat hei verschwënnt, dat ass am Fong näischt wou den Otto-Normal-Promoteur elo misst méi Steiere bezuelen. Well dat ass och eng ongerecht Konkurrenz, tëschent Promoteuren, déi kennen e FIS opsetzen, an dat si just déi déckste Promoteuren hei am Land, an zu deene Promoteuren, déi déi Méiglechkeet net hunn, well esou ee FIS och mat enorm héije Käschte verbonnen ass."

Parallel misst dofir gesuergt ginn, datt d'Offer um Wunnengsmaart an d'Luucht geet, dat heescht de Staat misst investéieren, seet de Max Leners vun der Robert Krieps-Fondatioun.