De Jan ass 21 Joer al. Hie fillt sech als Mann, mä gouf als Meedche gebuer. Op der Carte d’Identité steet scho säin neien Numm. Zënter dass hien Testosteron hëlt, huet sech seng Stëmm a säi Kierper scho verännert. Mä hie wëllt sech och operéiere loossen.

De Rendez-vous fir dëse groussen Agrëff an enger Klinik bei Hamburg steet scho fest. Den Documentaire "Fräi Schwammen. Gebuer am falsche Kierper" begleet de Jan op sengem Wee zu sech selwer a weist déi kleng a grouss Schrëtt, déi am Virfeld vun der Operatioun néideg sinn.

RTL-Documentaire "Fräi Schwammen: Gebuer am falsche Kierper" (1.10.20) © RTL Mike Elsen a Pedro Venancio

E Film vu Serge Pauly an Anouk Siebenaler. Kamera: Mike Elsen & Pedro Venancio. Montage: Claude Grosch.

