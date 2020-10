No der Annonce, dass beim Editiounshaus 80 Aarbechtsplaze sollen ewechfalen, gouf an de leschte Wochen a 7 Reuniounen iwwert e Sozialplang beroden.

Um Enn wier awer keen esou en Accord zustane komm, sou dass net méi spéit wéi e Méindeg e sougenannte "Protocole de non-accord" festgehale gouf, deen e Méindeg um Office nationale vun der Conciliatioun am Aarbechtsministère wäert deposéiert ginn. Vun den initial 80 Plazen, déi sollten ofgebaut ginn, géifen der awer ewell schonns 6 erhale bleiwen, schreift de Generaldirtekter vu Saint-Paul an enger E-Mail un iwwer 300 Concernéierter, déi RTL virläit.

Doranner heescht et och, dass d’Positioune vun de Gewerkschafte komplett onrealistesch an net ze finanzéiere wieren. Dofir wieren d’Verhandlungen och gescheitert.

Well och schonns e Protestpiquet annoncéiert gouf, deen no der Verhandlungsperiod soll sinn, géif ee mengen, dass d’Syndikater bewosst net op en Accord aus waren, ass ze liesen.

Et géif een déi ganz Situatioun bedaueren, an et wär ee weiderhi prett fir Verhandlungen, sou de Paul Peckels.

PDF: Schreiwes LCGB