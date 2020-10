Op der Pressekonferenz e Méindeg hunn déi Gréng ënnerstrach, dass weider misst an d'Zukunft investéiert ginn.

D'Fraktioun huet e Méindeg de Moien ënnert anerem betount, datt et am Kader vun der sanitärer Kris wichteg wier, datt een elo net stoe géif bleiwen, weider investéiert misst ginn an ee sech traue misst, fir Scholden ze maachen. Mat den 3 Haaptpiliere Logement, Ëmwelt- a Klimaschutz a Patrimoine, déi déi Gréng sech gesat hunn, géif ee kloer an d'Zukunft investéieren, huet de François Benoy ënnerstrach.

A Puncto Logement zum Beispill misst gezielt gebaut ginn an déi ëffentlech, nohalteg a bezuelbar Wunnenge gefërdert ginn. Wat d'Ëmwelt an de Klima betrëfft, géif ee mat enger ganzer Partie Gesetzer un de richtegen Hiewelen dréinen. Dorënner d'Klimaschutzgesetz, de neien Naturpakt oder och nach den iwwerschaffte Klimapakt. Beim Denkmalschutz wier d'Zil, Planungssécherheet fir all déi betraffen Acteuren ze schaffen an d'kulturellt Iewe besser ze protegéieren.