313 vu 6.000 Leit, déi an Alters- a Fleegeheemer liewen, hätte sech bis ewell mam Coronavirus infizéiert, sou d'Vertrieder aus dem Secteur.

Et hätt een d‘Kris bis ewell nawell gutt gemeeschtert, esou de virleefege Bilan vun der COPAS, der Vertriedung vum Alters- a Fleegesecteur. Zanter dem Ufank vun der Pandemie hätte sech 313 vu knapp 6.000 Leit, déi an engem Alters- oder Fleegeheem liewen, mam Coronavirus infizéiert. 68 hätten d‘Suitte vun der Infektioun net iwwerlieft.

Vun den zoustännege Ministèren, also der Santé an der Famille, wier ee vun Ufank u gehéiert ginn, esou dass och eng Rei wichteg Ännerunge séier hätte kënne gemaach ginn. Dozou gehéiert zum Beispill d'Méiglechkeet, eng Noutreserv u Medikamenter an den Heemer dierfen ze stockéieren. Dat ass an normalen Zäite bis ewell net erlaabt gewiescht, ma géif hëllefen, d'Zuel vun de Visitten am Spidol ze reduzéieren.