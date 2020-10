Wéi de "Chaos Computer Club" an engem Communiqué schreift, géif de Policedossier nach ëmmer Froen opwerfen. Och ee Joer no der Reform.

D’Police géif sech deemno net un Delaien halen, géif deels falsch oder onkomplett Donnéeën erausginn an d’Waardezäiten, wann ee wëssen wéilt, wat iwwert een an am Fichier Central steet, wier deels méi laang wéi ee Joer. Dat wier e Mëssstand, deen net z'acceptéiere wier, wéi aus dem Schreiwes ervirgeet. De Chaos Computer Club schreift och, dass d‘Police weiderhi refuséiere géif, opzelëschten, wien op engem seng Donnéeën zougegraff hätt. Dat géif zwar protokolléiert ginn, awer net publizéiert, wat e Paradox wier.