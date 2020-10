Géint 6.30 Auer sinn tëscht Leideleng an der Kockelscheier op der Héicht vun der Autobunnsopfaart Richtung Stad en Auto an e Moto anenee gerannt.

De Motocyclist, dee liewensgeféierlech blesséiert gouf, koum an d'Spidol, ass awer kuerz drop verscheet. Den Automobilist gouf liicht verwonnt. D'Pompjeeë vu Monnerech an aus der Stad waren am Asaz, grad ewéi de Samu an Ambulanze vun Diddeleng an aus der Stad.

Persounen, déi Hiweiser zum Accident hunn, kënne sech bei der Police um (+352) 244 501 000 oder per E-Mail op police.esch@police.etat. mellen.