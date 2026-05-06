SAMU am AsazDräi Autoen zu Fréiseng am Coup, véier Persoune blesséiert

Gläich e puer Accidenter an e Brand hunn d'Rettungsdéngschter vun en Dënschdeg op e Mëttwoch beschäftegt, dorënner eng Kollisioun, bei där véier Persoune blesséiert goufen an de SAMU am Asaz war.
Update: 06.05.2026 06:34

Kuerz viru 17 Auer en Dënschdeg ass en Automobilist zu Éiter accidentéiert an agerannt, eng Persoun gouf dobäi blesséiert. D'Ekippe vum Findel a vu Mutfert waren op der Plaz.

Zwou Persoune goufe blesséiert, wéi dräi Autoen op der A3 anenee gerannt sinn, dat op der Héicht vu Léiweng um 17:23 Auer. D'Sekuriste vu Keel, Diddeleng a Beetebuerg waren am Asaz.

Um Belval gouf et um 18:17 Auer e Blesséierten, nodeems en Auto an e Moto kollidéiert sinn. Den Asazzenter Suessem-Déifferdeng huet sech ëm d'Affer gekëmmert.

Zu Fréiseng sinn um 20:39 Auer dräi Autoe kollidéiert, véier Persoune goufen dobäi blesséiert. Sekuristen aus sëllegen Asazzentere waren op der Plaz, genee wéi de SAMU.

An der Nuecht um kuerz virun 2 Auer ass en Automobilist an e Bam zu Réimech gerannt, dobäi ass eng Persoun blesséiert ginn. Déi lokal Ekippe vum CGDIS waren op der Plaz.

Zu Zolwer ass et um 2:23 Auer zu engem Hausbrand komm, allerdéngs goufen et keng Blesséiert. D'Sekuristen aus dem Asazzenter Suessem-Déifferdeng a vun Esch waren op der Plaz.

