E Mëttwoch ass um 10.30 Auer den ëffentlechen Debat iwwert d'Petitioun, déi sech fir d'Protektioun vum architektonesche Patrimoine zu Lëtzebuerg asetzt.

Et ass den Appell un d'Politik d'Zerstéiere vun esou Gebaier ze stoppen an eng Sensibilisatioun an deem Sënn an de Schoulen anzeféieren. D'Petitioun krut iwwer 5.300 Ënnerschrëften.