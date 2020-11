"D'Situatioun huet sech op engem héijen Niveau stabiliséiert, allerdéngs kann een nach net soen, datt mer d'Kéier kritt hunn", esou d'Paulette Lenert.

D'Regierung huet e Freideg am Conseil keng nei Moossnamen am Kampf géint de Coronavirus geholl.

Et geséich een, datt sech eng Kéier undeit, mä et misst een nach e puer Deeg ofwaarden, fir déi bestätegt ze kréien, sou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert am RTL-Interview.



Zu den Indicateuren, déi drop hindeiten, datt d'Situatioun sech entspaant, gehéiert de Reproduktiounstaux, deen elo erëm méi no bei 1 ass - d'lescht Woch war en nach bei 1,6 - an et geséich een um Niveau vum Large Scale Testing, datt de Prozentsaz vun de Leit, déi positiv sinn, och ufänkt erofzegoen.

Dat alles geet awer net duer. D'Paulette Lenert betount, datt e richtegen Abroch um Niveau vun den Neiinfektiounen néideg ass. Deen Abroch misst an deenen nächsten Deeg méi däitlech ginn an dofir gëtt d'Regierung sech e weidere Rendez-vous Mëtt der nächster Woch.

Do gëtt dann nach emol de Point gemaach an der Hoffnung, datt de Message bei de Leit ukomm ass an datt déi Mesuren, déi elo en place sinn, respektéiert ginn. Wann dat de Fall ass, esou d'Gesondheetsministesch, misst d'Situatioun sech verbesseren an dat wier och wierklech néideg.