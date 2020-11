Zënter e Freideg ass en offiziell operationell, den neien Covid-19 Test-Zenter zu Diddeleng nieft dem Staatslabo.

Et kann ee mam Auto bäifueren an et brauch een net erauszeklammen fir den Ofstréch gemaach ze kréien.

Alles wat ee brauch ass eng Ordonnance vum Dokter an e Rendez-Vous, deen een online fixéiere kann.

Pro Stonn kënnen eng 8 Patienten den Ofstréch gemaach kréien. Dëse gëtt prinzipiell an der Nues gemaach. Am Total kënnen an engem Dag bis 96 Mënschen sech zu Diddeleng op de Covid-19 teste loossen.

De Besoin un dëse Testzentere wär aktuell grouss a géif wuel sou séier och net ofhuelen, schliisslech stéing de Wanter virun der Dier. Fir 6 Méint soll de Drive In-Testzenter zu Diddeleng emol opbleiwen.

An der fréierer Nationalbibliothéik um Kierchbierg goufe bannent enger Woch iwwer 2.400 Tester gemaach.

Iwwer de Site lns.lu kann ee sech säi perséinleche Rendez-Vous fir en Covid Test huelen.

Den Testzenter zu Diddeleng ass ausser Sonndes all Dag vu moies 10 bis owes 17 Auer op.