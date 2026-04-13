Spezialrapport vun der Cour des comptesGréisser Lacunnen am konventionéierte Secteur festgestallt

Monica Camposeo
Onstëmmegkeeten, Dossieren, déi feelen oder net komplett sinn – dat geet aus dem Spezialrapport vun der Cour des Comptes iwwert de konventionéierte Secteur ervir.
Update: 13.04.2026 16:51
D’Cour des comptes huet e Spezialrapport zur Situatioun am konventionéierte Secteur verëffentlecht.
Konkret goufen d’Fonctionnementskäschten ënner d’Lupp geholl, déi Ministèren am Kader vum sougenannten ASFT-Gesetz haten – also d’Käschte fir sozial, familiär an therapeutesch Aktivitéiten. Déi meeschte Konventioune goufe vum Educatiounsministère erstallt, dorënner falen zum Beispill och Gestionnairë vu Crèchen.

Bei de Kontrollen ass vun däitleche Problemer Rieds, zum Deel wier just eng Persoun fir d’Kontroll vu sämtleche Konventiounen zoustänneg.

An hirem Rapport kritiséiert d’Cour des Comptes och, dass deelweis Agrementen ausgestallt goufen, obwuel Dossieren net vollstänneg waren. Dobäi kënnt, dass d’Finanzkontroll net eenheetlech gereegelt ass an och hei feele kloer Reegelen.

D’Recommandatioun vum Rechnungshaff ass kloer: et bréicht méi reegelméisseg Kontrollen an eng eenheetlech, modern Organisatioun am ganze Secteur. D’Ministèrë sollten och méi iwwergräifend zesummeschaffen. Aktuell goufen nämlech Lacunne constatéiert, déi en Double emploi vun de Gelder vereinfache géifen.

Liest hei den offizielle Pressecommuniqué vun der Cours des comptes

De komplette Spezial-Rapport kënnt Dir hei noliesen

Am meeschte gelies
Wéinst enger Warnung, déi e Motor betrëfft
De Luxair-Vol "LG3837" huet ënnerwee fir op Madrid Demi-tour gemaach
Zu Wäiswampech
Véier Blesséierter bei engem Feier an enger Kummer
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Victoirë fir Déifferdeng an Diddeleng, Succès fir Péiteng am Kellerduell
Video
Fotoen
1
Manktem u Main d’oeuvre
Nei Usätz an der Fleeg solle Léisunge bréngen
Video
23
Ausstellungen, e Shop, eng Galerie a Coursë fir Konschtintresséierter
Lofy's Place an der Tilleschgaass
Video
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Policebulletin
Versicht Déifställ a Geschäfter, Member vu Sécherheetspersonal mat Sprëtz blesséiert
E Studio vu Basic-Fit zu Paräis.
Och Lëtzebuerg betraff
Donnéeë vun iwwer enger Millioun Clientë vu Basic-Fit goufe geklaut
Video
Alkohol- an Drogentest positiv
Op der A6 mat geplatztem Pneu stallgehalen, Chauffer huet am Auto geschlof
Dräi Lëtzebuerger Deputéiert waren als Walobservateure vun der OSZE an Ungarn bei de Parlamentswale mat dobäi.
Deputéiert zu Wal an Ungarn
“Et weist, dass autoritär an onliberal Regimmer och kënnen ofgewielt ginn"
1
CGDIS
Dräi Blesséierter bei Accident zu Keel
Schëffleng
E-Trottinett war méi séier wéi erlaabt - Chauffer ass gefall a krut seng Maschinn saiséiert
