Konkret goufen d’Fonctionnementskäschten ënner d’Lupp geholl, déi Ministèren am Kader vum sougenannten ASFT-Gesetz haten – also d’Käschte fir sozial, familiär an therapeutesch Aktivitéiten. Déi meeschte Konventioune goufe vum Educatiounsministère erstallt, dorënner falen zum Beispill och Gestionnairë vu Crèchen.
Bei de Kontrollen ass vun däitleche Problemer Rieds, zum Deel wier just eng Persoun fir d’Kontroll vu sämtleche Konventiounen zoustänneg.
An hirem Rapport kritiséiert d’Cour des Comptes och, dass deelweis Agrementen ausgestallt goufen, obwuel Dossieren net vollstänneg waren. Dobäi kënnt, dass d’Finanzkontroll net eenheetlech gereegelt ass an och hei feele kloer Reegelen.
D’Recommandatioun vum Rechnungshaff ass kloer: et bréicht méi reegelméisseg Kontrollen an eng eenheetlech, modern Organisatioun am ganze Secteur. D’Ministèrë sollten och méi iwwergräifend zesummeschaffen. Aktuell goufen nämlech Lacunne constatéiert, déi en Double emploi vun de Gelder vereinfache géifen.